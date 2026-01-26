COFEPRIS alerta sobre la falsificación de Xarelto, anticoagulante de alto riesgo para la salud

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria el pasado 23 de enero de 2026, tras identificar la falsificación y comercialización ilegal del medicamento Xarelto (rivaroxabán) en su presentación de 20 mg.

Este fármaco, utilizado principalmente como anticoagulante para prevenir la formación de coágulos en la sangre, representa un riesgo crítico si se consume en versiones apócrifas, ya que la ausencia del principio activo o su dosificación incorrecta puede derivar en eventos trombóticos o hemorragias graves.

La investigación se derivó de una denuncia presentada por la empresa Bayer de México, S.A. de C.V., titular del registro sanitario, la cual realizó análisis comparativos determinando que los lotes identificados no fueron fabricados por ellos.

Entre los lotes señalados como falsos se encuentran el BXJGMA3, el BXJGMA2 (con fecha de caducidad de octubre de 2026) y el 765432, los cuales presentan anomalías en los sellos de seguridad, diferencias en la tonalidad de la caja y errores en el grabado de las tabletas.

Además de la falsificación, la COFEPRIS detectó que estos productos se ofrecen de manera irregular en establecimientos no autorizados y plataformas de comercio electrónico.

La autoridad sanitaria advirtió que cualquier medicamento que no pase por los controles oficiales de la Secretaría de Salud carece de garantías sobre sus condiciones de almacenamiento y transporte, lo que anula su efectividad terapéutica y pone en peligro la vida de quienes dependen de este tratamiento crónico.

Vigilancia ante el mercado negro de fármacos de alta especialidad

Dentro del contexto de protección ciudadana, esta alerta es parte de los operativos permanentes que la COEPRIS realiza en conjunto con la PROFECO para limpiar el mercado de insumos médicos inseguros.

Para dar contexto, el Xarelto es uno de los medicamentos más buscados y costosos, lo que lo convierte en un blanco frecuente para los falsificadores.

Especialistas de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) señalan que el consumo de paracetamol o azúcar comprimida en lugar del anticoagulante real, deja al paciente totalmente desprotegido ante infartos o embolias.

Se recomienda a los pacientes y al personal de salud verificar siempre el número de lote y la fecha de caducidad antes de adquirir el producto.

En caso de detectar alguna de las presentaciones mencionadas, se debe suspender su uso de inmediato y realizar la denuncia sanitaria correspondiente a través de la página oficial del gobierno.

Asimismo, se insta a las farmacias a validar sus inventarios y contactar a sus proveedores autorizados para asegurar la trazabilidad de sus productos.

