COFEPRIS emite alerta sanitaria por medicamento falsificado ante detección de lotes irregulares de Jardianz

La COFEPRIS emitió el pasado 1 de diciembre una nueva alerta sanitaria tras confirmar la existencia de versiones falsificadas del fármaco Jardianz (empagliflozina), ampliamente usado para tratar la diabetes tipo 2.

La dependencia advierte que estas copias no reguladas podrían poner en riesgo la salud de quienes las consuman.

¿Qué se sabe sobre falsificación del medicamento de Jardianz?

El aviso sanitario publicado por COFEPRIS señala que los medicamentos falsos de Jardianz han sido detectados en presentaciones en frasco con 60 tabletas de 25 mg, lo que difiere de las presentaciones autorizadas en México.

Se recalca a la población la importancia de evitar adquirir Jardianz fuera de farmacias certificadas o distribuidores autorizados, ya que los falsificados carecen de garantía sanitaria.

La alerta llega en un contexto en el que esta no es la primera ocasión que COFEPRIS identifica falsificaciones de medicamentos: el organismo ha emitido múltiples alertas similares a lo largo de 2025.

Riesgos para pacientes y recomendaciones claves

El consumo de medicamentos falsificados como los detectados puede tener consecuencias graves, que incluyen:

Eficacia terapéutica comprometida, lo que puede dificultar el control de la glucemia en pacientes con diabetes.

Riesgo de efectos adversos, reacciones inesperadas o toxicidad.

Retrasos o errores en el tratamiento, lo que podría agravar la condición de salud.

Por ello, COFEPRIS recomienda:

Verificar que el medicamento cuente con registro sanitario y lote autorizado.

Comprar solo en farmacias acreditadas o distribuidores legítimos —evitar mercados informales o plataformas de reventa no reguladas.

Consultar a profesionales de la salud ante dudas y reportar cualquier sospecha de irregularidad.

La alerta sobre la falsificación de Jardianz pone en evidencia la persistencia del problema de la falsificación de medicamentos dentro del país,

A su vez que resalta la necesidad de reforzar la cadena de distribución legal y la trazabilidad de medicamentos.

La detección de versiones falsificadas de Jardianz® refuerza una alarmante realidad: la circulación de medicamentos irregulares sigue siendo una amenaza para la salud pública en México.

La alerta de COFEPRIS destaca la urgencia de comprar solo en establecimientos autorizados, y de denunciar cualquier irregularidad.

La orientación y vigilancia ciudadana se convierten en la primera línea de defensa contra riesgos derivados de fármacos adulterados.