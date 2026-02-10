Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
Salud y Bienestar

Cofepris alerta sobre productos GAT SPORT por publicidad engañosa y riesgos a la salud

La Cofepris advierte que los productos GAT SPORT carecen de registro sanitario y se publicitan con propiedades terapéuticas falsas
10 febrero, 2026
Foto: Anna Blazhuk / Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria nacional este tras identificar la comercialización irregular y publicidad engañosa de los productos de la marca GAT SPORT.

El organismo regulador señaló que estos artículos, que se presentan principalmente como suplementos alimenticios para deportistas, no cuentan con los registros sanitarios necesarios para garantizar su seguridad, calidad y eficacia en territorio mexicano.

A través de acciones de vigilancia sanitaria, la Cofepris detectó que la marca GAT SPORT atribuye a sus productos propiedades preventivas, rehabilitadoras o terapéuticas que no corresponden a un suplemento alimenticio.

El etiquetado y la publicidad de estos artículos sugieren beneficios en el rendimiento físico y la salud que no han sido comprobados científicamente ante la autoridad, lo que infringe la Ley General de Salud y diversas normas oficiales mexicanas.

Entre las irregularidades detectadas, la comisión destacó que los productos de GAT SPORT se distribuyen ampliamente en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y establecimientos de suplementos deportivos sin el respaldo de un titular de registro en México.

Al desconocerse el origen de los ingredientes y las condiciones de fabricación y almacenamiento, el consumo de estos productos representa un riesgo significativo para la salud de la población, ya que podrían contener sustancias no declaradas o contaminantes.

Antecedentes de operativos contra productos “milagro”

La alerta sobre GAT SPORT forma parte de una estrategia de la Cofepris para combatir los denominados “productos engaño”, los cuales suelen aprovecharse de la vulnerabilidad de consumidores que buscan mejorar su desempeño físico.

En casos previos, la autoridad ha retirado del mercado productos similares que, tras análisis de laboratorio, revelaron componentes farmacéuticos no autorizados para su venta libre.

La dependencia exhorta a los consumidores a verificar siempre el número de registro sanitario antes de realizar cualquier compra de este tipo.

