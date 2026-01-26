COFEPRIS alerta por robo de cargamento de medicamentos: Representan un riesgo grave para la salud

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria el pasado 23 de enero de 2026, tras recibir la notificación de la empresa RB Salute México, S.A. de C.V. sobre el robo de un cargamento de diversos insumos para la salud.

El incidente ocurrió durante el transporte de las mercancías, lo que invalida cualquier garantía de seguridad, calidad y eficacia de los productos, ya que se ha perdido la trazabilidad y el control sobre la cadena de frío y almacenamiento necesaria para estos fármacos.

Entre los productos sustraídos se encuentran medicamentos de alta especialidad y uso común. Al ser extraídos de la cadena de suministro legal, estos lotes se consideran un riesgo sanitario, pues podrían haber sido expuestos a temperaturas inadecuadas o manipulación indebida.

La autoridad sanitaria enfatizó que estos productos son frecuentemente comercializados de forma ilegal en tianguis, mercados sobre ruedas o plataformas de redes sociales, lugares donde no se debe adquirir ningún tipo de insumo médico.

La Secretaría de Salud y la COEPRIS instan a la población y a los establecimientos de salud a verificar los números de lote de los productos antes de su adquisición.

Consumir medicamentos robados no solo es un acto ilegal, sino que puede agravar enfermedades existentes o provocar reacciones adversas graves, ya que no se puede asegurar que contengan el principio activo declarado o que no estén contaminados.

Vigilancia epidemiológica ante el comercio ilegal de fármacos

[Image representing a pharmaceutical truck and a warning sign for stolen medical goods]

Dentro del contexto de seguridad, este tipo de ilícitos afecta directamente la disponibilidad de tratamientos para pacientes en instituciones como el IMSS o ISSSTE, ya que los cargamentos suelen estar destinados al abasto nacional.

Para dar contexto, instituciones como la UNAM han señalado que el mercado negro de medicamentos se alimenta de estos robos, poniendo en vulnerabilidad a los sectores más pobres.

La COFEPRIS solicita que, en caso de identificar la venta de estos productos, se realice una denuncia sanitaria inmediata para que la policía ministerial y las dependencias de gobierno puedan actuar.

Asimismo, se recomienda a las farmacias y distribuidores consultar el listado de lotes robados en la página oficial del gobierno antes de realizar compras a proveedores nuevos o no certificados.

La seguridad de los pacientes en estados como Baja California Sur y el resto del país depende de la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades para no fomentar la demanda de productos de procedencia ilícita.

