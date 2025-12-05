¿Qué es Jardianz?, medicamento contra la diabetes por el que Cofepris emitió alerta sanitaria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria dirigida a pacientes, profesionales de la salud y farmacias en México, ante la circulación de un producto identificado como Jardianz de 60 mg que no cuenta con autorización para su comercialización, ¿pero que es este medicamento?

Jardianz de 60 mg (empagliflozina) es un medicamento para la diabetes tipo 2, que ayuda a bajar el azúcar en sangre al hacer que los riñones eliminen el exceso de glucosa por la orina, mejorando también la salud del corazón y los riñones, y se usa solo o en combinación con metformina (como Jardianz Duo).

La dosis de 60 mg es una concentración combinada en el formato Jardianz Duo, que incluye Empagliflozina (12.5 mg) y Metformina (850 mg o 1000 mg), para un control más completo de la diabetes tipo 2 en adultos.

La advertencia señala que el medicamento, utilizado regularmente para tratar la diabetes tipo 2, representa un riesgo para la salud debido a que su distribución se detectó con irregularidades graves, entre ellas un lote apócrifo y una fecha de caducidad que no corresponde a los registros oficiales.

Según la Cofepris, el producto falsificado corresponde al lote 903801, cuya caducidad aparece marcada como “NOV25”. Sin embargo, la versión legítima del lote de ese fármaco reconocido por el titular del registro sanitario, Boehringer Ingelheim Promeco, había caducado en mayo de 2021.

Leer más: COFEPRIS emite alerta sanitaria por medicamento falsificado ante detección de lotes irregulares de Jardianz

Otro indicio que alertó a la autoridad sanitaria es que el frasco contiene 60 tabletas, una presentación que nunca ha sido autorizada para su venta en México, por lo que se determinó que se trata de una falsificación con posible presencia de ingredientes dañinos.

El medicamento Jardianz (empagliflozina) está indicado para el control de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2, ayudando a su eliminación mediante la orina. Por su uso especializado, su venta requiere receta médica y supervisión profesional.

La Cofepris subrayó que el consumo del lote falsificado podría no solo resultar ineficaz, sino también generar efectos adversos que comprometan la estabilidad de la glucosa en sangre y, en consecuencia, la salud del paciente.

Como parte de la alerta sanitaria, la autoridad pidió suspender de inmediato la venta y distribución del producto, así como reportar cualquier hallazgo del lote 903801 a través de los canales oficiales.