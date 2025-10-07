Cofepris emite alerta sanitaria por insulina falsificada y comercializada a nivel nacional

Mediante un boletín de alerta sanitaria se dio a conocer sobre 8 lotes no identificados del medicamento Humalog Mix 25 de suspensión inyectable 100 UI/ml, confirmado por la Cofepris y la compañía distribuidora del medicamento.

La distribuidora Eli Lilly y Compañía de México S.A. de C.V. ya está trabajando para retirar los productos falsificados de tiendas.

Todos los medicamentos falsificados presentaban anomalías y no aparecían en la base de datos de la compañía

En el boletín se afirmó que la alerta sanitaria fue emitida tras un análisis técnico-documental de la información que presentó la distribuidora.

Esta ultima explicó que los lotes de los productos falsificados son:

D709739A, con fecha de caducidad para el 15 de febrero de 2027

D711733A, con fecha de caducidad para el 1 de marzo de 2027

D723069C, con fecha de caducidad para el 14 de marzo de 2027

D669594A, con fecha de caducidad para el 23 de octubre de 2027

D709740E, con fecha de caducidad para el 20 de febrero de 2027

D711757C, con fecha de caducidad para el 28 de marzo de 2027

D483156A, con fecha de caducidad para el 13 de abril de 2025

D513762C, con fecha de caducidad para el 31 de mayo de 2025

Estos lotes presentaban anomalías en la base de datos de las farmacias y de la compañía distribuidora, pues ni la documentación presentada para su venta ni los números de lote fueron expedidos por la compañía.

Cofepris afirmó que los productos de Humalog Mix 25, que presentan estos lotes son un riesgo para la salud de la población.

Añadiendo que no se garantiza la estabilidad, calidad, eficacia ni seguridad del producto al desconocer las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte de las falsificaciones.