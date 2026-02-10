Cofepris alerta sobre comercialización ilegal de suplementos Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria este 9 de febrero de 2026 tras identificar la comercialización ilegal de los productos Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold.

Estos artículos, publicitados principalmente como suplementos alimenticios para incrementar la potencia sexual, no cuentan con registro sanitario emitido por esta autoridad.

La falta de este permiso significa que no han sido evaluados en su seguridad y calidad, representando un peligro latente para quienes los consumen en territorio nacional.

Las investigaciones de Cofepris señalan que estos productos suelen contener ingredientes no declarados en su etiquetado, como el tadalafilo, un principio activo utilizado para tratar la disfunción eréctil.

La presencia de este fármaco en productos que se venden como “naturales” es sumamente riesgosa, ya que su consumo sin supervisión médica puede interactuar de forma negativa con otros medicamentos, especialmente con nitratos, provocando descensos bruscos en la presión arterial que podrían ser fatales para pacientes con enfermedades cardíacas.

Peligros por ingredientes ocultos y publicidad engañosa

Debido a que se desconoce el origen de las materias primas, las condiciones de fabricación y la trazabilidad de estas marcas, la autoridad sanitaria ha ordenado suspender su venta de manera inmediata.

Los productos de la línea Vitafer se distribuyen de manera ilegal en redes sociales, páginas web y establecimientos de suplementos deportivos, engañando al consumidor con promesas de beneficios terapéuticos y rehabilitadores que no han sido comprobados científicamente ante las instancias regulatorias correspondientes.

La alerta de la Cofepris subraya que el consumo de Vifer Max y Vitafer-L Gold puede ocasionar daños a la salud a largo plazo, ya que se desconoce la toxicidad de sus ingredientes reales y la dosis exacta de sus principios activos.

Estos “productos engaño” se valen de publicidad agresiva para posicionarse como soluciones rápidas, sin advertir que su elaboración podría estar contaminada con bacterias o sustancias farmacológicas prohibidas para su libre comercialización, afectando gravemente el sistema cardiovascular de los usuarios.

