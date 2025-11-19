Piden a COFEPRIS cancelar las Caravanas Coca-Cola por riesgo a la salud infantil

La organización El Poder del Consumidor pidió a la COFEPRIS cancelar las Caravanas Coca-Cola, ya que —según afirma— funcionan como una estrategia publicitaria dirigida a niñas y niños. Además, la ONG asegura que este tipo de promoción viola el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad para menores.

Argumentos contra los desfiles navideños

De acuerdo con la organización, las Caravanas Coca-Cola utilizan elementos visuales diseñados para atraer al público infantil, como luces, personajes y música festiva. Por ello, consideran que las caravanas asocian el consumo de refrescos con valores positivos como alegría, convivencia y tradición.



Sin embargo, señalan que las Caravanas Coca-Cola también promueven productos con alto contenido de azúcar en un país con consumo excesivo de bebidas endulzadas.

Impacto en la salud de niñas y niños

México registra un consumo promedio de más de 160 litros de refresco al año por persona, cifra que preocupa a especialistas. En consecuencia, El Poder del Consumidor advierte que las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades dentales.



Por ello, la organización insiste en que las Caravanas Coca-Cola amplifican un problema de salud pública ya existente.

Llamado a regular la publicidad infantil

La ONG recordó que desde 2023 ha solicitado a varias instituciones revisar el marco normativo, aunque ninguna autoridad ha emitido una respuesta clara. Mientras tanto, continúan pidiendo vigilancia estricta para evitar prácticas que influyan en la decisión de consumo de menores.



Por su parte, la COFEPRIS aún no ha informado si analizará la solicitud o si iniciará una revisión oficial.