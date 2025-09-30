Cofepris advierte sobre condones falsificados que pueden causar problemas graves de salud

La Cofepris emitió una alerta sanitaria luego de confirmar la circulación de condones falsificados de la marca SICO Invisible, identificados con el lote 100623558, que podrían no ofrecer protección real para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados.

La alerta fue generada tras la revisión técnico-documental proporcionada por RB Health México, distribuidor oficial que detectó que el lote, con fecha de caducidad septiembre de 2026, no corresponde a ningún producto oficial distribuido en México.

¿Cómo identificar los condones falsificados y qué problemas puede traer el usarlos?

Es importante revisar la ortografía, logos, sellos de seguridad y consistencia de los empaques primarios y secundarios.

De igual forma, evitar comprar productos con el lote 100623558, sin importar la fecha de caducidad, pues estos siguen siendo parte de los productos falsificados.

El uso de estos productos puede causar problemas de salud como reacciones alérgicas, irritación o incluso podría causar alguna enfermedad.

Sin dejar de lado el riesgo de posibles fallas en la barrera de los condones, que podrían tener fugas que impidan la protección ante ETS o causar un embarazo no planeado.

La circulación de productos sanitarios falsificados no es sólo una falla regulatoria, sino un tema que conjuga salud pública, vigilancia regulatoria y responsabilidad social.

Además, evidencias como esta presionan para fortalecer los mecanismos de inspección sanitaria, reforzar sanciones y mejorar la colaboración entre fabricantes, distribuidores y autoridades.