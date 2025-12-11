COFEPRIS emite alerta sanitaria por suplementos alimenticios debido a riesgos y publicidad engañosa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización de suplementos alimenticios de la marca Love Natural que no cumplen con la normativa sanitaria, se promocionan con beneficios no autorizados y pueden representar un riesgo para la salud de la población.

LEE MÁS: California lanza advertencia urgente tras nuevo brote de intoxicación por hongos mortales en la región

Durante las labores de vigilancia sanitaria, las autoridades identificaron que los suplementos Love Natural se promocionan y venden en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles con mensajes que sugieren beneficios terapéuticos o curativos que no están respaldados ni permitidos por la legislación sanitaria vigente.

La alerta se enfoca en la publicidad engañosa y en la falta de cumplimiento de los requisitos sanitarios necesarios para este tipo de productos, lo que puede inducir a error a los consumidores.

Autoridades sanitarias han señalado que algunos de los productos de Love Natural contienen ingredientes no autorizados para su uso en suplementos alimenticios en México, lo que eleva la preocupación por posibles efectos adversos a la salud.

Recomendaciones de Cofepris a la hora de comprar suplementos por internet

La COFEPRIS recomienda a los consumidores evitar la compra y consumo de estos suplementos mientras no se compruebe que cumplen con las normas sanitarias establecidas y cuentan con los registros correspondientes.

De igual forma, la autoridad exhorta a que la ciudadanía verifique que los suplementos cuenten con un registro válido y que reporte cualquier anuncio engañoso sobre suplementos.

La COFEPRIS mantiene un monitoreo constante de productos alimenticios y suplementos para proteger a la población de prácticas comerciales que puedan representar riesgos directos o indirectos a la salud, especialmente cuando se anuncia un beneficio terapéutico no autorizado o se omite información esencial sobre riesgos y contraindicaciones.