Cohete de SpaceX sorprende a BCS y acapara redes sociales con bellas fotos y videos

Un domingo con bellas postales provocó el lanzamiento de un cohete Falcón 9 de SpaceX que pasó por los cielos de Baja California Sur.

A las 6:57 de la tarde de este domingo la empresa Space X, propiedad del multimillonario Elon Musk, invitó a través de sus redes sociales ver el lanzamiento de Falcon 9 que sería lanzado desde California.

Aunque el cohete fue lanzado desde el sur de Estados Unidos, su estela fue vista en Ciudad Constitución pasando por La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, y las publicaciones en redes sociales de inmediato empezaron a surgir por quienes lograron captar con sus celulares el sorpresivo momento.

El espectacular hecho fue compartido por la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga, quien posteó en sus redes sociales una hermosa foto acompañada del texto: “Así el Falcón 9 de SpaceX, esta noche desde La Paz”.

“Allá va otro cohete”, “Venía por la carretera de Los Planes y ¡miren nadamás lo que estamos viendo desde acá!”, “¿Qué será?, ¡No sé!, está raro esa m#$%e”, “Se va quemando esa m#$%e”, va en chi$%@”, son algunas de las expresiones de asombro que a algunos espectadores se les escucha decir en los videos que subieron a sus redes sociales.

Finalmente, a las 8:09 Space X volvió a emitir un nuevo post en el cual presumió: “Confirmado el despliegue de 28 satélites @Starlink“.