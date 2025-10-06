Vecinos de Cola de Ballena Calafia en La Paz exigen mejoras en servicios básicos y salud

Vecinos de la colonia Cola de Ballena Calafia, en La Paz, enfrentan desde hace años dificultades con los servicios básicos que afectan su vida diaria. La recolección de basura, el suministro de agua, así como el mantenimiento del parque local, continúan siendo insuficientes para la comunidad.

Blanca Álvarez, líder vecinal, explicó que la situación del servicio de recolección de basura es escasa. Además, señaló que el parque de la colonia requiere atención urgente, ya que los juegos están en mal estado y carecen de mantenimiento adecuado.

“Se supone que pasan dos veces a la semana, pero a veces solo vienen una vez y no recorren todas las calles”, señaló Álvarez.

La vecina Cruz Angélica, también explicó que la distribución de agua es insuficiente. Destacó que en muchas casas el agua no sube hasta los tinacos, lo que limita las necesidades básicas, convirtiéndose en un riesgo para la salud de la comunidad.

“El agua llega a horas muy tempranas y no alcanza a todos. Otras colonias reciben el servicio hasta por más tiempo, aquí apenas tres o cuatro horas”, señaló Angélica.

Además, las vecinas señalaron que la falta de atención médica es un problema crítico en la colonia. Explicaron que el centro de salud deja a los vecinos desatendidos y que muchas personas han fallecido por no recibir atención a tiempo.

Recordaron que antes contaban con las ambulancias Calafia, pero que fueron retiradas, lo que hace indispensable contar con una ambulancia disponible las 24 horas, especialmente para los adultos mayores y quienes no tienen medios para trasladarse.

“Aquí estaban ante las ambulancias Calafia, ignoro el por qué las quitaron. Entonces, yo sí pediría ahora sí que a las autoridades que nos hagan caso referente a la salud, al centro de salud, que hubiera, pues no un doctor, pero sí una ambulancia a las 24 horas. Aquí vive mucha gente de la tercera edad, mucha gente que no tiene cómo moverse, mucha gente pues que carecemos de muchos recursos”, explicó Angélica.

Hacen un llamado a las autoridades municipales para que tomen acciones concretas: mejorar la recolección de basura, garantizar el suministro de agua y luz, reparar el parque y brindar atención médica más cercana y efectiva.

La petición es clara: que Cola de Ballena deje de ser la colonia olvidada y sus habitantes puedan acceder a servicios básicos dignos.

