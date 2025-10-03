La ‘Santa Trinidad del Pop’ confirma su colaboración musical en íntimo podcast

Belinda, Kenia Os y Danna Paola se han posicionado nuevamente en las principales tendencias digitales tras el lanzamiento de un video especial estilo podcast. La esperada colaboración musical entre estas tres figuras del pop mexicano fue confirmada oficialmente durante esta conversación íntima, que ya está disponible para el público.

El video fue compartido y rápidamente se viralizó en redes sociales. El encuentro musical de las tres artistas es un hito para la industria, pues sus seguidores las han apodado la “Santa Trinidad del Pop”.

La confirmación del junte “icónico”

Kenia Os fue la encargada de dar más detalles sobre la naturaleza del proyecto en la conversación publicada en Apple Music. La cantante describió el junte como el encuentro de “mujeres bien chingonas que hacemos nuestro trabajo impecable” y expresó su gran emoción por la canción que preparan.

Danna Paola también ha descrito el proyecto como “algo icónico” y lo comparó con el equipo de las “Chicas Superpoderosas”. La artista había confirmado previamente la colaboración en septiembre de 2025. Este anuncio busca romper con el estereotipo de competencia entre figuras femeninas en la música pop mexicana.

Belleza, filtros e ‘Indómita’ en la conversación

La conversación íntima entre las cantantes, que dura más de 25 minutos, no solo abordó sus proyectos profesionales. Belinda cuestionó a sus colegas sobre el significado de la palabra “indómita” (nombre de su último disco) en sus vidas.

Este cuestionamiento derivó en una profunda charla sobre la belleza, la vulnerabilidad y la aceptación. Danna Paola destacó que “ser indómita es no ser perfecta”. Ella enfatizó que la belleza de una persona no debe ser definida por filtros, ni por un tipo de cuerpo en redes sociales.

Belinda concordó con su compañera y defendió la libertad de usar cualquier herramienta para modificar la apariencia. “Toda la vida voy a usar filtros hasta el día en que me muera”, si le gustan, sentenció la intérprete, añadiendo que nadie debería ser juzgado por su apariencia.

Kenia Os concluyó que la perfección no es una búsqueda, sino el trabajo interno diario. Resaltó la importancia del “amor propio que te das, cómo te tratas, cómo te hablas, cómo te cuidas”.

Dónde ver el podcast de las reinas del pop

El trío de artistas no reveló más información sobre la fecha de lanzamiento de su esperada colaboración musical. Sin embargo, se confirmó que ya se encuentran en proceso de producción.

La conversación íntima que sostuvieron las artistas se encuentra disponible completamente gratis. Los fans pueden ver el video completo en el canal de YouTube de Apple Music. Además, la entrevista también está disponible en la plataforma de música de la misma compañía.