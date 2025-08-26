Colapsa drenaje en Cabo San Lucas tras lluvias: comercios cerrados y riesgo sanitario

Bastaron unas horas de lluvia para que el centro de Cabo San Lucas se viera nuevamente afectado por un problema que se repite cada temporada: el colapso del sistema de drenaje, que provoca inundaciones con aguas negras, malos olores y el cierre temporal de negocios.

El impacto de este evento, registrado durante la noche del domingo, generó preocupación entre comerciantes y empresarios, quienes insisten en que la situación ya no puede seguir normalizándose.

De acuerdo con Carlos Tinoco Balderas, presidente del Consejo Asesor y de Vigilancia de la Asociación de Empresarios de Los Cabos, el sistema de alcantarillado colapsó debido al volumen de agua, lo que provocó escurrimientos de aguas residuales directamente hacia la zona centro.

“Cuando tenemos este tipo de lluvias, se colapsan las coladeras y toda la red de drenaje. Esto provoca que salgan aguas negras y que corran hasta el centro de Cabo San Lucas. ¿Qué viene después de eso? Un impacto de aguas residuales que afecta a todos los negocios y a la vida del centro de la ciudad”, advirtió Tinoco.

El líder empresarial también criticó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para atender una problemática que, si bien ha sido reconocida oficialmente, sigue sin resolverse.

“Sí se habla, pero no se atiende. La problemática es más que evidente; hay intención, pero no hay acción”, afirmó.

LEER MÁS: Prohíben nadar en Playa El Médano por mala calidad del agua tras lluvias de Juliette

Desde las primeras horas del lunes, las principales calles del centro lucieron encharcadas, con mal olor y evidentes signos de contaminación, lo que obligó a varios negocios a cerrar por seguridad y redujo el flujo de visitantes en la zona turística.

Los comerciantes reiteran que esta no es una molestia aislada, sino un problema estructural que representa riesgos sanitarios y pérdidas económicas cada temporada de lluvias. Hicieron un llamado urgente a las autoridades para implementar una solución definitiva antes de que la situación se agrave en futuras precipitaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.