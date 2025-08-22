VIDEO: Colapsa megapuente en China; mueren 12 personas

Al menos doce personas murieron y cuatro permanecen desaparecidas tras el colapso del puente Jianzha, en construcción sobre el río Amarillo, en la provincia de Qinghai, en China.

El accidente ocurrió la madrugada de este viernes cuando un cable de acero se rompió durante una operación de tensado. La falla provocó el colapso de una nervadura de arco de 108 metros, mientras 16 trabajadores laboraban en el lugar.

Hasta las 18:00 horas (tiempo de China), el comando de emergencia de Qinghai confirmó 12 muertos y cuatro desaparecidos.

Video muestra el momento del colapso del puente en China

Un video difundido por la cadena estatal CCTV captó cómo la sección central del arco del puente cedió de forma repentina y cayó sobre las aguas del río Amarillo, el segundo más largo de China.

Cientos de rescatistas participan en el operativo

Las labores de emergencia movilizaron a 806 rescatistas, con apoyo de 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots. Seis hospitales locales habilitaron atención médica especial para los afectados.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió un equipo para coordinar las operaciones y ordenó reforzar la búsqueda de los desaparecidos, además de verificar la situación de las personas involucradas en el accidente.

Una obra de gran magnitud

El puente Jianzha, parte del ferrocarril Sichuan-Qinghai, es considerado el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo. Su tramo principal estaba previsto para concluirse a finales de este mes.

