Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Septiembre, 2025
HomeSeguridadColapsa techo de local en el centro de Cabo San Lucas
Seguridad

Colapsa techo de local en el centro de Cabo San Lucas

Bomberos de Cabo San Lucas confirmaron que la zona fue acordonada mientras se retiran escombros y se investigan las causas.
Daniela Lara
10 septiembre, 2025
0
94
Bomberos de Cabo San Lucas confirmaron que la zona fue acordonada mientras se retiran escombros y se investigan las causas.

IMG: Cortesía

La loza de un techo se derrumbó este miércoles en un local de accesorios de telefonía celular ubicado sobre la calle Morelos, en la zona centro de Cabo San Lucas.

El Cuerpo de Bomberos informó que el incidente no dejó personas lesionadas. Como medida preventiva, acordonaron la zona mientras el personal de emergencias realiza la verificación y el retiro de escombros.

Por el momento, se desconocen las causas del colapso de la loza del techo, por lo que las autoridades mantienen el área bajo resguardo hasta obtener los dictámenes correspondientes.

Información en proceso…

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Se confirma la fecha de estreno para “Star Wars: Starfighter” protagonizada por ...

Siguiente articulo

NASA encuentra posibles indicios de vida antigua en Marte