Colapsa techo de local en el centro de Cabo San Lucas

La loza de un techo se derrumbó este miércoles en un local de accesorios de telefonía celular ubicado sobre la calle Morelos, en la zona centro de Cabo San Lucas.

El Cuerpo de Bomberos informó que el incidente no dejó personas lesionadas. Como medida preventiva, acordonaron la zona mientras el personal de emergencias realiza la verificación y el retiro de escombros.

Por el momento, se desconocen las causas del colapso de la loza del techo, por lo que las autoridades mantienen el área bajo resguardo hasta obtener los dictámenes correspondientes.

Información en proceso…

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento