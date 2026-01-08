Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 8 de Enero, 2026
Nacional

VIDEO: Colapso de gradas deja heridos durante jaripeo en Ciudad Fernández, SLP

El desplome de gradas durante un jaripeo en Ciudad Fernández provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Protección Civil confirmó que no hubo fallecidos y ordenó la clausura total del evento, además de anunciar sanciones por presunta negligencia.
8 enero, 2026
Colapsan gradas en jaripeo de Ciudad Fernández, San Luis Potosí; hay heridos

IMG: PC SLP| El Blog de SLP

Momentos de pánico se registraron la noche del miércoles durante un jaripeo realizado en la comunidad de Atotonilco, en el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, luego de que una sección de las gradas colapsara en plena celebración, dejando a varias personas lesionadas.

De acuerdo con información publicada originalmente por El Universal San Luis Potosí, el incidente ocurrió ante decenas de asistentes que se encontraban en el lugar. El desplome de la estructura provocó escenas de confusión y alarma entre el público, algunas de las cuales quedaron registradas en video y comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

En las grabaciones se escucha a los organizadores solicitar apoyo de emergencia, mientras asistentes intentan auxiliar a las personas que resultaron afectadas tras la caída de las gradas.

Al sitio acudieron paramédicos y cuerpos de auxilio, quienes brindaron atención a personas con lesiones leves y a otras que presentaron crisis nerviosas. Pese a las versiones iniciales que circularon en redes sociales, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas fallecidas a consecuencia del incidente.

Más tarde, arribó al lugar el director general de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, quien tras evaluar la situación determinó la clausura total del evento.

La medida se tomó luego de que, pese al colapso de la estructura, los organizadores del jaripeo intentaran continuar con el espectáculo. Protección Civil calificó como inaceptable que, ante el riesgo evidente para los asistentes, se pretendiera seguir con la realización del evento “como si nada hubiera ocurrido”.

Finalmente, la dependencia informó que se procederá con las sanciones correspondientes contra los responsables, al considerar que existió negligencia en las condiciones de seguridad del inmueble donde se llevó a cabo el jaripeo.

Autor

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

