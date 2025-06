Organizan colecta de ventiladores para refugio Mamá Benita en La Paz

El refugio Mamá Benita lanzó una colecta de ventiladores para hacer frente a las altas temperaturas que se viven en La Paz. En el lugar habitan actualmente 30 personas, muchas de ellas enfermas o sin familia, y el calor dentro de los cuartos se ha vuelto difícil de soportar. Los ventiladores con los que cuentan no alcanzan para todos, por lo que solicitan apoyo de la ciudadanía.



Los donativos pueden entregarse directamente en el albergue, ubicado en Francisco J. Múgica esquina con Delta, en la colonia Indeco, de 8:00 a 20:00 horas. También es posible hacer aportaciones en efectivo. La directora y fundadora del albergue, Benita Sabino Morales, explicó que la colecta comenzó esta semana y se está invitando a la ciudadanía a donar ventiladores en buen estado.

“La situación es que está haciendo mucho calor y tenemos mucha gente, ahorita los cuartos están muy encerrados y no es suficiente. El calor está todo lo que da. […] Sí nos han donado ventiladores, pero no es suficiente. No es suficiente. Cada temporada se caen o se rompen o algo y cada temporada hay que volver otra vez a comprar más ventiladores”, señaló Sabino Morales.