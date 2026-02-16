Colectivo denuncia retiro de lonas con fichas de búsqueda en Los Cabos

El colectivo Búsquedas San José del Cabo denunció el retiro de lonas y fichas de búsqueda colocadas en puentes y otros espacios visibles del municipio, materiales que —afirman— son fundamentales para la difusión de casos de personas desaparecidas.

La líder del colectivo, Rosalba Ibarra, señaló que, según lo que han observado, las fichas estarían siendo retiradas por personal del Ayuntamiento. Indicó que, mientras continúan registrándose desapariciones, las familias enfrentan dificultades para mantener visibles los datos y fotografías de sus seres queridos.

“Mientras la delincuencia organizada desaparece a personas aquí en el municipio, nuestro gobierno se encarga de desaparecer las voces de las familias que los buscan (…) Raúl desapareció hace días, su familia lo está buscando; se han colocado lonas en todos los puentes aquí en San José del Cabo, mismas que también desaparecen. ¿Quién se encarga de quitar esas lonas? Obviamente, las autoridades”, señaló.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en lo que va de 2026 se han registrado 53 casos de desaparición y no localización en Baja California Sur, de los cuales 29 personas permanecen sin ser localizadas.

El colectivo ha advertido previamente que el municipio concentra un número preocupante de casos dentro del estado, por lo que consideran indispensable mantener visibles las fichas de búsqueda en espacios públicos como medida de apoyo a la localización.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un posicionamiento específico sobre el presunto retiro de lonas denunciado por las familias buscadoras.

Mientras tanto, integrantes del colectivo reiteraron que continuarán realizando acciones de difusión para exigir la localización de las personas desaparecidas y el respeto a su derecho a la búsqueda.

