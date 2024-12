Colectivo exige justicia tras feminicidio de María Isabel en Los Cabos; señalan opacidad

Tras el hallazgo del cuerpo de una mujer el 25 de diciembre en Los Cabos, el colectivo Búsquedas San José del Cabo señaló presuntas irregularidades en la investigación del feminicidio de María Isabel “N”, de 22 años, denunciando que las autoridades habrían solicitado a los familiares guardar silencio sobre el caso.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la joven, en ese entonces no identificada, fue encontrada sin vida en un callejón de la colonia Vado de Santa Rosa durante la mañana del 25 de diciembre.

Este hecho dio inicio a las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

En una transmisión en vivo, Rosalba Ibarra, representante de Búsquedas San José del Cabo, afirmó que los familiares de la víctima identificada como María Isabel “N” habrían recibido instrucciones de las autoridades para no hacer público el caso.

Según Ibarra, a la familia tampoco se le entregó inicialmente el acta de defunción ni información detallada sobre la causa de muerte.

“Nosotros no sabíamos obviamente quien era la persona o los familiares, el día de ayer (viernes 27 de diciembre) los familiares se comunicaron conmigo para buscar el apoyo de la sociedad en este caso que se trata de un feminicidio. La chica fue asesinada, torturada y pues digamos que hay muchas irregularidades como ya sabemos con las autoridades aquí en Los Cabos, apenas el día de ayer entregaron el cuerpo, no se ha entregado una acta de defunción ni el motivo de muerte, la familia la fue revictimizada por parte de las autoridades que les están diciendo que no hagan publico nada, que no metan presión”, expresó Rosalba Ibarra, representante de Búsquedas San José del Cabo.