Colectivo exige transparencia tras hallazgo de fosa clandestina en Sinaloa

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras lanzó una exigencia directa a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que brinde información clara y oportuna tras el hallazgo de una fosa clandestina. El descubrimiento se realizó durante las labores de rastreo para localizar a César Osvaldo y Raymundo, dos trabajadores mineros que fueron reportados como desaparecidos recientemente en la entidad.

El hallazgo ocurrió en una zona rural de Sinaloa, donde las buscadoras, acompañadas por autoridades, detectaron irregularidades en el terreno que confirmaron la presencia de restos humanos. Hasta el momento, el Servicio Médico Forense (Semefo) no ha emitido un informe oficial que determine cuántos cuerpos han sido recuperados ni si existen indicios de que correspondan a los jóvenes mineros buscados por sus familias.

La falta de comunicación por parte de las autoridades ministeriales ha generado angustia e incertidumbre entre los familiares y las integrantes del colectivo. “No queremos que estos restos se queden en el olvido o en un archivo sin nombre”, expresaron representantes de Sabuesos Guerreras, quienes recordaron que el estado de Sinaloa atraviesa una crisis forense que dificulta la identificación rápida de víctimas.

El riesgo de las labores de búsqueda en Sinaloa

La actividad de los colectivos de búsqueda en México se ha vuelto una labor de alto riesgo, especialmente en estados con fuerte presencia del crimen organizado. El caso de los mineros desaparecidos ha encendido las alarmas debido a que la zona donde laboraban ha sido escenario de disputas territoriales, lo que complica el acceso de los civiles a ciertos puntos de rastreo sin la protección de la Guardia Nacional.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda, Sinaloa se mantiene entre los primeros lugares nacionales en el hallazgo de fosas clandestinas. Los colectivos señalan que, a pesar de los esfuerzos ciudadanos, la capacidad de respuesta de la Policía de Investigación es insuficiente para procesar la magnitud de los hallazgos que se realizan mensualmente en la periferia de ciudades como Culiacán y Mazatlán.

Finalmente, el colectivo Sabuesos Guerreras advirtió que no detendrán sus acciones hasta obtener una respuesta científica por parte de los laboratorios de criminalística. La exigencia es clara: se requiere una comparativa de ADN inmediata con los familiares de los mineros y un trato digno para los restos localizados, con el fin de garantizar que regresen a sus hogares de manera identificada.

