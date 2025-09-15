Colectivo en Los Cabos auxilia a joven extranjera sin identificar; buscan a su familia

Una joven extranjera en situación de vulnerabilidad fue auxiliada este fin de semana por el colectivo Búsquedas San José del Cabo, encabezado por Rosalba Ibarra Rojas. El grupo informó que ya se envió información al consulado canadiense para tratar de ubicar a su familia. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado confirmar su identidad.

Resguardo temporal

Actualmente, la mujer permanece bajo el cuidado de Rosalba Ibarra, mientras se busca un espacio seguro donde pueda permanecer protegida. La prioridad es evitar que vuelva a quedar en situación de calle, en tanto se esclarece su procedencia y se logra contacto con sus familiares.

“Resulta que ningún consulado tiene datos de ella, ya que probablemente ella no esté dando su nombre original, ya que ella trae problemas de desorientación. Con los puros datos y el nombre lo pusieron en la base de datos, por lo que ningún consulado puede hacerse cargo”, expresó Ibarra Rojas.

Casos frecuentes en Los Cabos

La líder del colectivo señaló que este tipo de situaciones son cada vez más comunes en Baja California Sur, sobre todo en Los Cabos, debido a la movilidad turística y la cercanía con la frontera norte.

El grupo ha atendido casos similares, en algunos logrando ubicar a las familias de personas extranjeras en condición de vulnerabilidad.

“Es muy frecuente, probablemente porque tenemos mucha visita turística, digamos que la facilidad en que las personas, por medio de la frontera de Tijuana también pueden llegar hasta acá, entonces se pierden sin documentos y sin nada y si se pone muy complicado porque sin un familiar se haga cargo, nosotros no podemos hacer nada, ni las autoridades más que hacer los resguardos por nuestros propios medios”, agregó.

Urgen apoyos oficiales

Ibarra subrayó la importancia de que las autoridades colaboren en la búsqueda de familiares y en la creación de espacios de resguardo dignos. Destacó que la situación es aún más delicada cuando se trata de mujeres que enfrentan riesgos al vivir en la calle.

Por ahora, el colectivo mantiene activa la búsqueda de un albergue que pueda recibir a la joven mientras se concreta un regreso seguro a casa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.