Colectivo “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo” lucha contra la desaparición forzada

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En este contexto, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha revelado el descubrimiento de 96 fosas clandestinas en los municipios de Los Cabos, La Paz, Mulegé y Comondú. Estos sitios han revelado un triste total de 132 cuerpos y restos humanos, evidenciando la violencia que ha dejado a familias destrozadas y personas desaparecidas desde 2015 hasta marzo de 2023.

Estos datos, obtenidos a través de Transparencia por CPS Noticias y Tribuna de México, resaltan la gravedad de la situación. En medio del dolor ante las desapariciones, surge la figura de Elsy Carrillo Guatemala, fundadora de “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”. Desde hace más de siete años, incansablemente busca a su hijo, Manuel Antonio López Carrillo. A pesar de los riesgos, dirige brigadas de búsqueda todos los domingos, recopilando información y liderando esfuerzos para encontrar a más personas desaparecidas. Su motivación radica en el amor de madre y en su deseo de traer de regreso a sus seres queridos.

“Yo inicié el colectivo en vista de no tener el apoyo constante de las autoridades, me fui uniendo a más familias que estuvieran con el mismo dolor que yo tengo como madre, y fue así como nos hemos integrado más familias”, expresó Elsy Carrillo Guatemala, fundadora de “Buscando Nuestros Tesoros San José del Cabo”.

El colectivo, formado por unas 15 familias, enfrenta desafíos en sus búsquedas debido al lento progreso en las investigaciones, lo que lleva a que algunos miembros abandonen la búsqueda. A lo largo de los años, han encontrado unos 28 cuerpos en más de 20 fosas clandestinas.

Fue así como Radiante FM y TV Mar nos adentramos junto con Elsy Carrillo Guatemala y su colectivo en una búsqueda cerca del “Rancho La Sierra“, sugerida por llamadas anónimas desde hace tres años en la que les dijeron que en la zona podrían encontrar algo.

Acompañados por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Guardia Nacional, pudimos vivir en carne propia la experiencia que semana a semana viven los colectivos, en esta ocasión con la búsqueda entre los cerros detrás de las colonias Vista Hermosa y La Ballena, en un camino de unos 40 minutos desde la colonia San José Viejo.

Pese a los gastos, el colectivo organiza búsquedas cada domingo, adquiriendo herramientas y cubriendo costos de transporte y alimentación. A pesar de su dedicación, lamentan la falta de seguridad durante las brigadas y han solicitado apoyo a la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos.

“Yo como coordinadora solicito el apoyo de más seguridad para resguardar nuestras vidas, pero no hemos sido escuchados, yo he mandado oficios para que se nos apoye con más seguridad, porque realmente hay partes donde uno siento temor, aparte de que el amor de madre te da fuerzas para ir, pero al momento ves tú que puedes correr riesgos, entonces nosotros solicitamos más seguridad y no nos apoyan”.

Apoyados con las varillas, las cuales les permiten evaluar una zona en la que la tierra pudo haber sido removida. Esta herramienta es enterrada, si está con facilidad entra a la tierra les permite saber si existe algo enterrado ahí. Además, pudimos constatar que su otra herramienta es su olfato, pues cualquier tierra removida o varilla utilizada es olfateada para así poder saber si hay algún rastro.

Hasta el momento, según la información entregada a CPS Noticias por la Procuraduría General de Justicia del Estado, señala que el 48.4% de los cuerpos encontrados han sido en el municipio de Los Cabos, con un total de 64, en segundo lugar, se encuentra Comondú con 27 restos óseos encontrados, Mulegé con 25 y finalmente 16 en la ciudad capital. Mientras que Loreto no reporta fosa o resto encontrado.

De los cuerpos encontrados, 100 corresponden a personas de sexo masculino, 19 de sexo femenino, y en 13 más aún sin determinar. Cabe señalar que no se especificó cuántos de estos restos ya fueron identificados y entregados a sus familiares, situación que también es un poco compleja, ya que la condición en que se encuentran los cuerpos juega un papel muy importante para que los estudios de ADN estén pronto.

Datos consultados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) informa que desde el año 2015 a la fecha, 1541 personas han desaparecido en Baja California Sur, de las cuales 919 han sido encontradas, 91 de ellas sin vida. En tanto, 622 aún continúan sin ser localizadas o no localizadas, dos términos muy diferentes, pero ambas ocasionan dolor a varias personas buscadoras.

“Yo les hago un llamado a todas las familias que tengan un desaparecido, que no hayan hecho denuncia o que no salgan a buscar, que se acerquen con nosotros a apoyarnos porque lo que necesitamos son manos para poder encontrar a nuestros seres queridos. Nosotros les apoyamos y que no tengan miedo, nosotros lo único que queremos es encontrar a nuestros hijos y realmente no buscamos culpables, solo queremos que nuestros hijos regresen a casa”.