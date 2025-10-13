Colectivos convocan marcha en Los Cabos ante aumento de desapariciones en Baja California Sur

Colectivos de búsqueda invitan a la ciudadanía a participar en una marcha el próximo 28 de octubre con el objetivo de “alzar la voz por quienes ya no pueden hacerlo”. La movilización busca visibilizar la situación de las personas desaparecidas en Los Cabos y exigir acciones concretas de las autoridades.

La invitación, difundida por el grupo “Buscando a Yeimi Alondra”, está dirigida a familiares y amistades de personas desaparecidas, así como a quienes deseen solidarizarse con las familias que buscan. La marcha partirá del Pabellón Cultural de la República, en Cabo San Lucas.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en lo que va de 2025 se han registrado 415 casos en Baja California Sur. El 81.6% corresponde a municipios del sur del estado, siendo La Paz y Los Cabos los más afectados, con 174 y 165 reportes, respectivamente. Actualmente, 164 personas permanecen desaparecidas.

El colectivo Búsqueda x La Paz informó que, en el último año, localizaron 61 fosas y 85 osamentas humanas en la zona conocida como San Juan de la Costa. La agrupación continúa sus labores de búsqueda, gracias a los resultados obtenidos en esa área.

Los colectivos destacaron que la marcha busca visibilizar la situación de las personas desaparecidas y exigir acciones concretas de las autoridades. Además, hicieron un llamado a la sociedad para acompañar a las familias y mantener viva la memoria de quienes aún no han sido localizados.