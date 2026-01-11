Colectivos localizan tres cuerpos en Tijuana

La mañana del viernes 9 de enero, en Tijuana, fueron localizados cuerpos de tres hombres durante una búsqueda coordinada en un fraccionamiento de la ciudad, hecho que activó la movilización de autoridades y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

El hallazgo ocurrió en el fraccionamiento Hacienda Las Delicias II, donde integrantes de colectivos de búsqueda realizaron labores en campo acompañados por personal de seguridad, tras recibir un reporte que alertó sobre posibles restos humanos en la zona.

De acuerdo con la información recabada, en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC, quienes brindaron resguardo perimetral mientras se desarrollaban las acciones de localización.

Los tres cuerpos correspondieron a personas del sexo masculino que no habían sido identificadas al momento del hallazgo; cada cuerpo se encontró semi enterrado, con las manos atadas, lo que apuntó a un posible hecho violento ocurrido con anterioridad.

En el sitio también se detectaron indicios balísticos de arma de fuego de alto poder, los cuales fueron asegurados por las autoridades para su análisis dentro de la investigación correspondiente.

Según la descripción proporcionada por los colectivos, un cadáver vestía ropa deportiva en tonos grises y negros, además de calzado tipo bota color beige; otro cuerpo portaba sudadera oscura, pants azul marino y prendas interiores visibles; mientras que la tercera víctima llevaba pantalón de mezclilla azul y camisa color guinda.

Las condiciones en que fueron localizados los restos llevaron a las autoridades a considerar el área como una fosa clandestina, por lo que se iniciaron los protocolos forenses y de resguardo del terreno.

Personal especializado realizó el levantamiento de cada cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se iniciaron los estudios para determinar causas de muerte e identidad.

