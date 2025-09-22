Con gran dolor, colegas de Telediario despiden a Débora Estrella, conductora fallecida en desplome de avioneta en NL

La comunidad periodística de Nuevo León y México llora la muerte e irreparable pérdida de Débora Estrella, la carismática conductora de Telediario, quien perdió la vida este sábado en un trágico accidente aéreo en García.

Conocida por su sonrisa radiante y su pasión por informar “desde el corazón”, Débora Estrella deja un vacío en los estudios de televisión y en los hogares de millones de televidentes que la seguían cada mañana.

Débora Estrella, conductora de Telediario, falleció en un fatal accidente aéreo ocurrido alrededor de las 18:50 horas del 20 de septiembre de 2025.

La avioneta escuela con matrícula XB-BGH, en la que viajaba Débora Estrella junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, despegó de una pista en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León. Según testigos, la aeronave realizó una maniobra de vuelta tras el despegue, pero no logró regresar a la pista y se desplomó en un barranco junto al Río Pesquería, en la zona de Laderas-Riveras del Interpuerto.

Horas antes del fatal vuelo, Débora Estrella compartió un último y enigmáico post en su Instagram: una foto de la misma avioneta con el mensaje “¿Adivinen qué…?”, un post que ahora genera un escalofrío retrospectivo al vincularse directamente con el aparato siniestrado.

Lee más: Exesposo de Débora Estrella informó el accidente de avioneta sin saber que ella viajaba a bordo

¿Quién era la conductora Débora Estrella fallecida en accidente de avioneta?

Débora Estrella nació el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, se formó como abogada en el ITESM mientras incursionaba en la radio universitaria Frecuencia Tec. Su carrera despegó en TV Azteca Noreste, pasando por Hechos AM y Milenio TV, hasta convertirse en 2018 en la conductora estelar del Telediario Matutino de Multimedios Televisión, y también de Telediario CDMX los fines de semana.

Homenajes conmovidos: “Tu energía sigue aquí, Débora”

La despedida de la conductora Débora Estrella ha sido un torrente de emociones en redes sociales y transmisiones en vivo. Telediario, donde brilló en pantalla, emitió un post emotivo: “Nunca olvidaremos esa sonrisa que caracterizaba a Débora Estrella, una mujer inteligente, irreverente, soñadora, alegre, pero, sobre todo, dispuesta a hacer lo que mejor sabía: informar desde el corazón. Su esencia siempre nos acompañará al encender las luces de este estudio.”

Fuerza Informativa Azteca dedicó un video especial en el cual además posteó: “Débora Estrella: genio y figura. Nació en Monterrey, se formó como abogada y conquistó la pantalla con elegancia, disciplina y pasión por informar”.

Compañeras como Linet Puente no ocultaron su incredulidad: “Es tan difícil creer que una de las sonrisas más bonitas de la televisión se fue”.

Azucena Uresti, excolaboradora de Telediario y Grupo Milenio, posteó: “Mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de la muy querida y talentosa Débora Estrella. Descansa en paz, bella.”

Colegas de Telediario despiden a Débora Estrella

En el noticiero Matutino Fin de Semana Ciudad de México de Telediario, sus excompañeros rindieron un homenaje colectivo que conmovió a la audiencia:

May: “agradezco también que me haya abierto su corazón la confianza, te vamos a extrañar muchísimo Deb”.

Montse: “agradecer a Dios por permitirnos coincidir a cada uno de nosotros con una mujer extraordinaria como lo era Débora Estrella, vamos a extrañar siempre”.

Joel: “Deb, muchísimas gracias por todo, este siempre será tu lugar y te vamos a extrañar siempre. Siempre vas a permanecer en nuestras mentes y en nuestros corazones”.

Carlos: “La vamos a recordar siempre al igual que todos nuestros maestros, colegas, amigos que se nos han adelantado y que seguirán siendo, como lo fueron en vida, nuestra guía y nuestro impulso para seguir adelante y trabajar por ustedes”.

Rodrigo: “Débora, muchas gracias por todo en estos siete años, cinco años de amistad, de ser la mejor compañera, la mejor maestra… Te amo Debora Estrella, gracias por todo, perdón por todo y me vas a hacer falta siempre”

La partida de Débora Estrella deja un silencio ensordecedor en los noticieros, pero su luz perdurará como guía para generaciones de comunicadores. ¡Descansa en paz, Débora Estrella!