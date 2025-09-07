¿Estudias Arquitectura? El Colegio de Arquitectos ofrece becas para estudiantes en Los Cabos

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, uno de los principales retos en Los Cabos es reducir la deserción escolar por falta de oportunidades. Para enfrentar este desafío, el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur y Fundación Questro unieron esfuerzos para ofrecer un programa de becas dirigido a estudiantes de arquitectura en Los Cabos.

Jorge Covarrubias, presidente del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, informó que recientemente se firmó un convenio de colaboración con Fundación Questro, con el objetivo de incrementar en más de un 50 % el monto de las becas otorgadas. Además, se busca beneficiar a un mayor número de estudiantes de arquitectura que desean mejorar sus oportunidades profesionales en el municipio.

El programa de becas no solo ofrece apoyos económicos, sino también un esquema integral de formación y acompañamiento profesional. Este modelo busca fortalecer las habilidades y competencias de los futuros arquitectos en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano sostenible.

“Firmamos un convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur y Fundación Questro. Estamos conscientes de que el colegio y la Fundación Questro comparten valores y metas comunes. El monto de las becas aumentará en un 50 %, beneficiando directamente a nuestros estudiantes, señaló Covarrubias.

El Colegio de Arquitectos destacó que actualmente existe un déficit importante de nuevos arquitectos formados en universidades locales. A través de este programa de becas para estudiantes de arquitectura en Los Cabos, se busca que los jóvenes talentos desarrollen su carrera profesional en la región y contribuyan a proyectos que promuevan un desarrollo más sostenible y responsable.

