Colocan valla de contención en la “Y” de San José del Cabo tras accidente mortal

Una valla de contención fue colocada recientemente sobre el camellón de la carretera Transpeninsular, a la altura del semáforo ubicado en la conocida “Y” griega de San José del Cabo, sitio donde el pasado 7 de septiembre se registró un accidente que cobró la vida de tres personas.

Los trabajos de colocación iniciaron la tarde del 27 de octubre, acción que de inmediato generó reacciones entre la ciudadanía, pues muchos usuarios en redes sociales señalaron que fue necesario un hecho tan lamentable para que las autoridades tomaran medidas preventivas en esa zona de alto flujo vehicular.

Otros, en contraste, consideraron que la valla de contención representa una medida positiva que podría evitar futuras tragedias en uno de los tramos más peligrosos del corredor carretero.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación abierta por las autoridades, el siniestro ocurrido el 7 de septiembre involucró a una camioneta Dodge Dakota modelo 2007, cuyo conductor, al circular con exceso de velocidad en dirección de San José del Cabo hacia Cabo San Lucas, perdió el control, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Dodge Attitude 2011.

Tras el impacto, en el automóvil compacto dos hombres y una mujer perdieron la vida, mientras que una persona más resultó lesionada.

Sin embargo, tras la reciente instalación de la valla de contención, surgió una denuncia ciudadana anónima enviada a la mesa de redacción de CPS Noticias, en la que se advierte que la estructura podría no estar debidamente asegurada.

Según el denunciante, se percató de que las canaletas del muro presuntamente no se encuentran bien fijadas, por lo que piden la intervención de la empresa responsable para garantizar su correcta instalación y evitar riesgos a los automovilistas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre la supervisión o mantenimiento de esta nueva infraestructura vial.