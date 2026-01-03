Colombia blinda su frontera ante crisis venezolana y posible éxodo tras ofensiva de EE.UU.

La decisión del gobierno colombiano de reforzar de inmediato su frontera con Venezuela evidencia la dimensión regional de la crisis detonada por la ofensiva militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un escenario que amenaza con desbordar la estabilidad humanitaria y de seguridad en el norte de Sudamérica.

El presidente Gustavo Petro confirmó el despliegue de la fuerza pública y de capacidades asistenciales a lo largo de la línea limítrofe, al advertir que Colombia debe estar preparada para una eventual llegada masiva de refugiados venezolanos, como ha ocurrido en episodios previos de colapso político y violencia en el país vecino.

La instrucción presidencial se produjo tras un consejo de seguridad realizado de madrugada, en el que el gobierno colombiano evaluó el impacto inmediato del ataque estadounidense a Caracas y otras ciudades, así como las posibles consecuencias en los flujos migratorios y en la seguridad de las zonas fronterizas históricamente vulnerables.

La frontera colombo-venezolana, una de las más extensas y porosas del continente, ha sido durante años un corredor de migración forzada, economías ilegales y presencia de grupos armados, por lo que cualquier agravamiento del conflicto en Venezuela incrementa el riesgo de desorden social y presión sobre las comunidades receptoras.

Petro subrayó que el refuerzo no responde únicamente a criterios militares, sino a la necesidad de activar toda la capacidad humanitaria disponible del Estado colombiano, anticipando escenarios de emergencia que podrían replicar o incluso superar las olas migratorias registradas en la última década.

El anuncio de Bogotá se da en un contexto de confusión internacional, marcado por versiones contradictorias sobre el paradero de Maduro, denuncias de ataques a infraestructura y población civil, y un debate global aún inconcluso sobre la legalidad de la intervención estadounidense.

Para Colombia, país que ha recibido a millones de venezolanos en los últimos años, la prioridad inmediata es evitar un colapso humanitario en la frontera, al tiempo que se preserva la seguridad interna frente a posibles desbordamientos del conflicto.

La postura colombiana se suma a la de otros gobiernos de la región que, sin respaldar la acción militar, reconocen que sus efectos trascienden las fronteras venezolanas y colocan a América Latina ante uno de los momentos de mayor tensión geopolítica de los últimos años.

