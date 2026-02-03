Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 3 de Febrero, 2026
Internacional

Colombia entrega a narcotraficante ligado a cárteles mexicanos previo a cumbre Petro-Trump

El gobierno colombiano concretó la entrega de Andrés Felipe Marín Silva tras la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. El capo operaba una red transnacional de cocaína
3 febrero, 2026
Colombia extradita narcotraficante Estados Unidos

AFP

Bajo un estricto operativo de seguridad, el gobierno de Colombia extraditó a los Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá”. El cabecilla de la banda “La Inmaculada” es requerido por una corte del Distrito Este de Texas. Por esta razón, su traslado representa un golpe definitivo contra el narcotráfico transnacional.

La Policía Nacional confirmó que el operativo inició durante la madrugada de este martes 3 de febrero. Según las investigaciones, “Pipe Tuluá” coordinaba el envío de toneladas de cocaína mediante lanchas rápidas y barcos pesqueros. Además, las autoridades estadounidenses señalan que el detenido mantenía nexos directos con cárteles mexicanos para distribuir la droga en ciudades como Dallas y Denver.

Mensaje previo a la reunión presidencial

Por otro lado, esta extradición ocurre en el marco del encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Por ello, especialistas consideran que esta entrega refuerza los acuerdos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado que se discutieron hoy.

Sin embargo, la relación entre ambos países enfrenta retos en materia de política de drogas. Por lo tanto, este movimiento judicial busca fortalecer la confianza entre las agencias de seguridad de ambos países. No obstante, el tema de la erradicación de cultivos seguirá siendo un punto central en la agenda de la cumbre.

Cooperación internacional

Finalmente, el detenido deberá enfrentar cargos por conspiración y tráfico de estupefacientes en una corte federal. Mientras tanto, las autoridades de Colombia y Estados Unidos mantienen operativos conjuntos para desmantelar las rutas que conectan a Sudamérica con México. Esta captura refuerza la vigilancia en los puertos y fronteras compartidas.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
EtiquetasColombiaExtradiciónNarcotráfico
