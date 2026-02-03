Colombia entrega a narcotraficante ligado a cárteles mexicanos previo a cumbre Petro-Trump

Bajo un estricto operativo de seguridad, el gobierno de Colombia extraditó a los Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá”. El cabecilla de la banda “La Inmaculada” es requerido por una corte del Distrito Este de Texas. Por esta razón, su traslado representa un golpe definitivo contra el narcotráfico transnacional.

La Policía Nacional confirmó que el operativo inició durante la madrugada de este martes 3 de febrero. Según las investigaciones, “Pipe Tuluá” coordinaba el envío de toneladas de cocaína mediante lanchas rápidas y barcos pesqueros. Además, las autoridades estadounidenses señalan que el detenido mantenía nexos directos con cárteles mexicanos para distribuir la droga en ciudades como Dallas y Denver.

Mensaje previo a la reunión presidencial

Por otro lado, esta extradición ocurre en el marco del encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Por ello, especialistas consideran que esta entrega refuerza los acuerdos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado que se discutieron hoy.

Sin embargo, la relación entre ambos países enfrenta retos en materia de política de drogas. Por lo tanto, este movimiento judicial busca fortalecer la confianza entre las agencias de seguridad de ambos países. No obstante, el tema de la erradicación de cultivos seguirá siendo un punto central en la agenda de la cumbre.

Cooperación internacional

Finalmente, el detenido deberá enfrentar cargos por conspiración y tráfico de estupefacientes en una corte federal. Mientras tanto, las autoridades de Colombia y Estados Unidos mantienen operativos conjuntos para desmantelar las rutas que conectan a Sudamérica con México. Esta captura refuerza la vigilancia en los puertos y fronteras compartidas.

