Colombia rescata a 17 niños de la secta Lev Tahor por secuestro y trata de personas

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de la secta judío ortodoxa Lev Tahor, asentada temporalmente en el noroeste del país. Entre ellos, cinco tenían órdenes de búsqueda internacional emitidas por Interpol por secuestro y trata de personas, informó Migración Colombia.

El operativo, realizado el sábado, trasladó a los menores a un centro custodiado por el gobierno para garantizar su seguridad. La secta ha enfrentado denuncias por abuso sexual y malos tratos en Guatemala, México y Canadá.

“Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad”, señaló Migración Colombia en X, junto con una imagen de algunos menores protegidos y cubiertos con túnicas negras.

LEE MÁS: EU está listo para entrar en una nueva fase de operaciones contra Venezuela

Los menores son de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, y las autoridades investigan posibles raptos y trata de personas bajo amparo doctrinal religioso. La policía internacional busca a miembros de la secta mediante circular roja de Interpol.

Lev Tahor se asentó en Guatemala en 2013 y ha tenido conflictos legales en varios países. En diciembre de 2024, Guatemala rescató a 160 niños de la secta y detuvo a varios de sus miembros por delitos como trata de personas, matrimonio forzado y embarazo forzado de menores.