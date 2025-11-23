Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
Internacional

Colombia rescata a 17 niños de la secta Lev Tahor por secuestro y trata de personas

Cinco menores tenían órdenes de búsqueda internacional; las autoridades investigan presuntos abusos y raptos bajo amparo religioso.
Luis Castrejón
23 noviembre, 2025
0
26
Rescatan niños de una secta en Colombia

Foto: Especial

Las autoridades colombianas rescataron a 17 menores de la secta judío ortodoxa Lev Tahor, asentada temporalmente en el noroeste del país. Entre ellos, cinco tenían órdenes de búsqueda internacional emitidas por Interpol por secuestro y trata de personas, informó Migración Colombia.

El operativo, realizado el sábado, trasladó a los menores a un centro custodiado por el gobierno para garantizar su seguridad. La secta ha enfrentado denuncias por abuso sexual y malos tratos en Guatemala, México y Canadá.

“Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad”, señaló Migración Colombia en X, junto con una imagen de algunos menores protegidos y cubiertos con túnicas negras.

Los menores son de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, y las autoridades investigan posibles raptos y trata de personas bajo amparo doctrinal religioso. La policía internacional busca a miembros de la secta mediante circular roja de Interpol.

Lev Tahor se asentó en Guatemala en 2013 y ha tenido conflictos legales en varios países. En diciembre de 2024, Guatemala rescató a 160 niños de la secta y detuvo a varios de sus miembros por delitos como trata de personas, matrimonio forzado y embarazo forzado de menores.

