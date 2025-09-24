Colonia La Pasión: vecinos denuncian abandono y riesgos sanitarios

Habitantes de la colonia La Pasión denunciaron graves carencias en los servicios básicos que afectan su calidad de vida. Entre los principales problemas señalan la falta de suministro constante de agua potable, deficiencias en la infraestructura eléctrica, la proliferación de perros callejeros y la formación de lagunas que se convierten en criaderos de mosquitos.

María Antonia Aguilar, vecina del sector, describió una situación crítica, sobre todo por la escasez de agua.

La entrevistada, quien vive con una discapacidad y cuida a un hermano con salud delicada, subrayó que el desabasto complica las tareas más elementales.

“Si no tenemos agua, ¿cómo vamos a atender a las personas enfermas o con discapacidad? Queremos que las autoridades se pongan en nuestro lugar”, expresó.

Aguilar también denunció la presencia de perros en situación de calle, que representan un riesgo sanitario y de seguridad, y advirtió que las lagunas estancadas tras las lluvias han multiplicado los mosquitos, aumentando el peligro de enfermedades como dengue o zika.

A la falta de servicios se suma la existencia de tomas clandestinas de agua.

“Aquí hay personas con conexiones irregulares que no pagan. Y nosotros, los que menos tenemos, somos los que cargamos con la responsabilidad”, agregó la vecina.

Los colonos hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que atiendan estas necesidades.

Enfatizan que no se trata de casos aislados, sino de un problema generalizado en toda la colonia, donde incluso familias recién reubicadas padecen la misma falta de servicios básicos.

