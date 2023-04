¿Dónde la tiro? Colonias de La Paz se llenan de basura

La cantidad de quejas hacia la Dirección General de Servicios Públicos Municipales va en aumento. Los ciudadanos manifiestan su inconformidad por la falta de organización en la recolección de basura. Ciudad del cielo, Agustín Olachea, Guadalupe Victoria, Olas Altas y La Fuente, son algunas de las colonias de la capital que se han visto afectadas.

La irregularidad de los días en el que pasa el camión de la basura es uno de los problemas que reporta un vecino de la colonia Olas Altas, al sur de la ciudad.

“Se supone que pasa lunes y jueves, pero hay veces que sí pasan los dos días, hay veces que no más pasan un día, se van más para allá y llenan allá, pero ya no pasan por donde deben de pasar”.

Adriana, vecina del Pedregal del Cortés, comenta que, aunque a veces no hay recolección de basura los días establecidos, los colonos son quienes hacen el desorden en los contenedores.

Norma vive en La Colonia la Fuente y comenta que le preocupa mucho la seguridad de los recolectores, ya que los ha visto sin protección.

“A veces pasan a veces no, y pues yo los entiendo porque a lo mejor no les pagan y pues todos trabajan, no, pero a veces digo a veces sí a veces no y a veces en algún lado veo un montón de basura con moscas […] Lo único que no los protegen, la verdad, andan agarrando con sus manos sin guantes, la otra vez yo le dije aquí ten estos guantes, le digo por favor”.