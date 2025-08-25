Más de 30 colonias sin agua en La Paz HOY lunes 25 de agosto: OOMSAPAS

Más de 30 colonias de La Paz no tendrán tandeo de agua este lunes 25 de agosto, debido a trabajos de reparación en el Acueducto No. 2. Así lo informó el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS).

La dependencia destacó que el problema con el suministro inició el domingo, y esperan solucionarlo lo más pronto posible.

Colonias sin agua HOY lunes 25 de agosto

El OOMSAPAS dio a conocer la lista detallada de las colonias de La Paz que no recibirán el tandeo que tenían programado:

Zona Este

20 de Noviembre

La Roma

Loma Obrera

Costa Azul

Jardines del Sur



Zona Tecnológico

Cruz de Piedra

Los Olivos

Benito Juárez

Durango

Flores Magón

La Roma 2

Francisco Villa

Lienzo Charro

Zona Noreste

Lázaro Cárdenas

Cerro de Cardón

Vista Hermosa

San Pablo Guelatao



Zona Sur

El Mezquitito

Vista Dorada

El Dorado

Universitario

Del Mar Residencial

Jericó

Guadalupe Victoria

Península Sur

El Palmar 2

Vicente Guerrero

Real Calafia

Loma Linda

El Progreso

El Cardoncito 2

En este contexto, el OOMSAPAS advirtió que también se presentarán bajas presiones en colonias de la zona norte y centro de la ciudad. Por lo pronto, las cuadrillas trabajan en la reparación para restablecer el servicio.