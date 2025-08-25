Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 25 de Agosto, 2025
La Paz

Más de 30 colonias sin agua en La Paz HOY lunes 25 de agosto: OOMSAPAS

¿Qué pasó con el tandeo de agua en La Paz? El OOMSAPAS reportó afectaciones en el suministro por trabajos de reparación. Aquí la lista de colonias sin agua.
Andrea Villarreal
25 agosto, 2025
Cortes de agua HOY

Imagen generada con IA

Más de 30 colonias de La Paz no tendrán tandeo de agua este lunes 25 de agosto, debido a trabajos de reparación en el Acueducto No. 2. Así lo informó el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS).

La dependencia destacó que el problema con el suministro inició el domingo, y esperan solucionarlo lo más pronto posible.

Colonias sin agua HOY lunes 25 de agosto

El OOMSAPAS dio a conocer la lista detallada de las colonias de La Paz que no recibirán el tandeo que tenían programado:

Zona Este

Zona Tecnológico

  • Cruz de Piedra

  • Los Olivos

  • Benito Juárez

  • Durango

  • Flores Magón

  • La Roma 2

  • Francisco Villa

  • Lienzo Charro

Zona Noreste

Zona Sur

  • El Mezquitito

  • Vista Dorada

  • El Dorado

  • Universitario

  • Del Mar Residencial

  • Jericó

  • Guadalupe Victoria

  • Península Sur

  • El Palmar 2

  • Vicente Guerrero

  • Real Calafia

  • Loma Linda

  • El Progreso

  • El Cardoncito 2

En este contexto, el OOMSAPAS advirtió que también se presentarán bajas presiones en colonias de la zona norte y centro de la ciudad. Por lo pronto, las cuadrillas trabajan en la reparación para restablecer el servicio.

