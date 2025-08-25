Más de 30 colonias sin agua en La Paz HOY lunes 25 de agosto: OOMSAPAS
Más de 30 colonias de La Paz no tendrán tandeo de agua este lunes 25 de agosto, debido a trabajos de reparación en el Acueducto No. 2. Así lo informó el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS).
La dependencia destacó que el problema con el suministro inició el domingo, y esperan solucionarlo lo más pronto posible.
Colonias sin agua HOY lunes 25 de agosto
El OOMSAPAS dio a conocer la lista detallada de las colonias de La Paz que no recibirán el tandeo que tenían programado:
Zona Este
-
20 de Noviembre
-
La Roma
-
Loma Obrera
-
Costa Azul
-
Jardines del Sur
Zona Tecnológico
-
Cruz de Piedra
-
Los Olivos
-
Benito Juárez
-
Durango
-
Flores Magón
-
La Roma 2
-
Francisco Villa
-
Lienzo Charro
Zona Noreste
-
Lázaro Cárdenas
-
Cerro de Cardón
-
Vista Hermosa
-
San Pablo Guelatao
Zona Sur
-
El Mezquitito
-
Vista Dorada
-
El Dorado
-
Universitario
-
Del Mar Residencial
-
Jericó
-
Guadalupe Victoria
-
Península Sur
-
El Palmar 2
-
Vicente Guerrero
-
Real Calafia
-
Loma Linda
-
El Progreso
-
El Cardoncito 2
En este contexto, el OOMSAPAS advirtió que también se presentarán bajas presiones en colonias de la zona norte y centro de la ciudad. Por lo pronto, las cuadrillas trabajan en la reparación para restablecer el servicio.
