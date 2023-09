Luis Donaldo Colosio “se baja” de la contienda presidencial con Movimiento Ciudadano

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, una de las cartas fuertes de Movimiento Ciudadano, “se bajó” de la contienda para buscar la candidatura presidencial en 2024.

Durante un foro organizado por la Universidad de Monterrey, el presidente municipal fue cuestionado sobre su futuro político, y si buscaría la candidatura para la presidencia el año que viene, a lo que contestó con un contundente no.

Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, reveló que no buscará la candidatura presidencial por MC en 2024; dijo que no quiere ser el aspirante que divida a la oposición. pic.twitter.com/kQ90Vo1OYT — Azucena Uresti (@azucenau) September 4, 2023

“Mi respuesta es no. Nunca lo he manifestado, pero creo que lo he dado a entender bastante claro. Propuse esperar a que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras”, expresó.

El militante de MC afirmó que no había hablado del tema, ya que respeta mucho su cargo, y está enfocado en su trabajo actual, sin embargo, dio tres razones por las que no busca ser presidente, por el momento.

“No es el momento adecuado, no nos olvidemos que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesita madurar, empezando por mi persona, y hay que saberlo reconocer”

Como segundo lugar, Colosio dijo que no quería dividir a la oposición, que tiene “genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México”, y añadió que respeta mucho a MC, donde quiere seguir su carrera política.

“Finalmente, una razón muy egoísta, la más egoísta de todos, pero quizá es la más importante. Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero, y necesitan un papá”.

MC y su dilema con Enrique Alfaro

Hace poco, el gobernador Enique Alfaro anunció que rompía definitivamente con Movimiento Ciudadano, ya que no estaba de acuerdo con las decisiones de su dirigente, Dante Delgado.

Fue hace algunas semanas cuando expresó que no quería involucrarse en un proyecto que no entiende, y que se construye de manera unilateral.

“Respeto mucho a Dante Delgado y él tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura, pero las decisiones que está tomando no van a tener mi acompañamiento”, dijo entonces.