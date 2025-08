COM excluye a esgrimistas mexicanos de Panamericanos Juveniles (Video)

Tres jóvenes esgrimistas mexicanos denunciaron públicamente su exclusión del equipo que representará a México en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025 en Asunción, Paraguay, a pesar de haber ganado las plazas clasificatorias para el país. Los atletas —Vanessa Chávez, Elliott Barreto y Máximo Azuela— acusaron al Comité Olímpico Mexicano (COM) de impedir su participación sin una justificación clara.

Desde Georgia, donde actualmente compiten en el Mundial Juvenil de Esgrima, los deportistas señalaron que obtuvieron las plazas durante el Campeonato Panamericano Juvenil, evento avalado por Panam Sports como selectivo oficial. Sin embargo, explicaron que, según las reglas internacionales, las plazas pertenecen al país y son gestionadas por el comité olímpico nacional, en este caso, el COM.

De acuerdo con su testimonio, el COM, junto con la Federación Mexicana de Esgrima (FME), aplicó filtros internos para seleccionar a los representantes finales. Como resultado, los tres esgrimistas fueron excluidos, pese a haber clasificado en justa competencia continental.

El respaldo de la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana (ADNEM), presidida por Holda Lara, ha sido evidente. Esta organización, reconocida por la Federación Internacional de Esgrima (FIE), mantiene un conflicto legal por la representación oficial del deporte en México con la FME, dirigida por Jorge Castro, quien es reconocido actualmente por el COM.

Durante la presentación del jefe de misión para la delegación mexicana rumbo a Asunción, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, declaró que las plazas no son nominales y que deben validarse mediante procesos internos. Agregó que los jóvenes no se presentaron a las competencias nacionales necesarias para refrendar su posición en el equipo.

El esgrimista Elliott Barreto manifestó que el esfuerzo realizado durante la clasificación fue ignorado, y afirmó que no se le hace justo que se les retire algo que consideran legítimamente suyo. Por su parte, Máximo Azuela señaló que la decisión del COM no solo lo afectó personalmente, sino que también privó a México de una posible medalla.

Vanessa Chávez, especialista en sable, expresó que no están pidiendo favores sino justicia, al considerar que su desempeño en el campeonato continental fue suficiente para asegurar su lugar en la competencia juvenil internacional.