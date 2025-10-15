Comerciante asaltado en La Paz por cien mil pesos: la ciudad exige un alto

Un comerciante de La Paz fue asaltado con uso de violencia cuando se dirigía al banco. Los asaltantes lo despojaron de casi cien mil pesos luego de golpearlo y huyeron a bordo de una motocicleta.

El comerciante salía de su negocio acompañado de su esposa cuando, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y 20 de Noviembre, colonia Lienzo Charro, fue interceptado por los asaltantes. El hecho se registró alrededor de las 14:00 horas del martes pasado.

Las autoridades locales acudieron de inmediato al sitio. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recabaron evidencias, entrevistaron a los testigos y recabaron las grabaciones de cámaras cercanas para tratar de rastrear la ruta de escape de los delincuentes. Hasta el momento no hay detenidos ni se ha confirmado identidad alguna.

Este incidente no es aislado: en la misma jornada, se reportó otro robo a mano armada en La Paz, en el que una mujer de 63 años fue despojada de 150 mil pesos cuando acudía a una sucursal bancaria.

La coincidencia de montos y modus operandi sugiere que podría tratarse de bandas organizadas que están observando las rutas de comerciantes para atacar vulnerabilidades.

Lee más: Tres mujeres acusadas de robo son rapadas y desnudadas en Puebla

El contexto de inseguridad ya pesa sobre los comerciantes de La Paz, quienes denuncian que llevar grandes cantidades de efectivo al banco es una práctica frecuente debido al limitado acceso a servicios digitales o bancarios en ciertos momentos. Esta costumbre los vuelve blanco predilecto para los delincuentes. La impotencia de los afectados crece frente a los escasos resultados que hasta ahora ha logrado la vigilancia urbana.

Lee más: Intento de robo en Villas del Encanto alerta a vecinos en La Paz

La reacción social se ha manifestado con comentarios de alarma: muchos usuarios en redes piden patrullajes más constantes, iluminación de calles, cámaras operantes y refuerzos en las colonias con alta incidencia delictiva. Periodistas locales señalan que la zona de la colonia Lienzo Charro ha visto un repunte de robos menores y asaltos en tránsito, lo que convierte ese tramo en un corredor peligroso para peatones y comerciantes.