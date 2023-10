Comerciante interpone denuncia contra policías y marinos por abuso de autoridad en La Paz

El comerciante Agustín, quien el pasado fin de semana fue grabado en video cuando era sometido por policías y marinos en el área del malecón de La Paz, interpuso una denuncia en el Centro de Justicia Penal contra los servidores públicos por el delito de abuso de autoridad.

“Me levantaron la denuncia, y lo único que me comentó la persona que me atendió fue que iban a mandar la denuncia para los servidores públicos y fue todo lo que me dijo al darme las hojas de la denuncia. También fui a tránsito municipal ahí en asuntos internos, igual levantaron mi reporte ahí y la muchacha que me atendió fue de que iban a hacer la investigación correspondiente hacia los elementos”.

Al menos dos marinos y dos agentes de la policía municipal interceptaron al vendedor de elotes durante un evento realizado en la zona turística del malecón, para decirle que no podía vender en esa zona porque no contaba con permiso de la autoridad para hacerlo.

Tras negarse, el comerciante fue sujetado por los marinos que lo tumbaron al suelo para espesarlo y pretende llevárselo detenido. El suceso fue observado por decenas de personas que conviven en el paseo costero. La víctima del abuso narró cómo fue que sufrió la agresión a manos de las fuerzas de seguridad.

“Entonces ya de ahí opuse resistencia, me agarré de lo que son los tubos de mi triciclo, me empezaron a jalonear y como no me pudieron zafar del triciclo el elemento de la marina me somete del cuello, me agarró del cuello y me tumbó en el suelo. En cuanto caí, aprovechó y me pegó todavía un cachazo en la cabeza, creo que en los videos que aparecen no se puede apreciar bien, pero hay una parte donde se ve y se escucha que yo le dije – ¡Hey, no te estés pasando de vivo! – le dije, fue cuando me pegó el cachazo en la cabeza”.