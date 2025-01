Comerciantes de La Paz reportan bajas ventas durante temporada navideña

La temporada navideña 2024 para los comerciantes del centro histórico de La Paz no cumplió con sus expectativas reportando una baja en las ventas. Aunque diciembre suele ser un periodo beneficioso para los locatarios, algunos reportaron resultados moderados, señalando que las ganancias fueron limitadas en comparación con años anteriores.

Gabriel Lidio Ortiz, encargado de un establecimiento de relojería y accesorios de mano, describió cómo el comportamiento de los consumidores afectó las ventas de fin de año.

Por su parte, Salomón Pichardo Pérez, comerciante local de artículos para fiestas, compartió que la afluencia de clientes fue menor de lo esperado, afectando las ventas.

Aarón Peñasco, propietario de un local de productos electrónicos con más de dos décadas en el centro histórico, mencionó que las ventas durante la Navidad y otros periodos han sido irregulares en los últimos años debido a factores como la dispersión de la población y el cambio en los hábitos de consumo. Sin embargo, destacó el papel del turismo extranjero como una fuente constante de ingresos.

Omar Ángel Ramos Vega, encargado de una tienda de joyería, mencionó que, aunque se registraron ventas, estas no cumplieron con las expectativas para la temporada decembrina.

“Ya casi no viene gente al centro porque en las orillas hay más tiendas […] no hubo ganancia, poquita, no mucho. No se cumplieron con las expectativas como otros años, no estuvo como años más atrás que había más ventas ahora ya casi no”, opinó Omar.