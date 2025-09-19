Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 19 de Septiembre, 2025
HomeLa PazComerciantes locales enfrentan impacto por crecimiento de tiendas de conveniencia en La Paz
La Paz

Comerciantes locales enfrentan impacto por crecimiento de tiendas de conveniencia en La Paz

El crecimiento de las tiendas de conveniencia en La Paz ha puesto en riesgo la permanencia de las tradicionales tienditas de barrio, que enfrentan precios más altos, menos promociones y el peso de los impuestos.
CPS Noticias
19 septiembre, 2025
0
27

CPS Media

El crecimiento de tiendas de conveniencia en La Paz ha golpeado a las tienditas de barrio, que durante décadas han sido la base del comercio en colonias tradicionales.

En este contexto, Antonio de Jesús Cota, propietario de Abarrotes Mini Súper Susy, compartió su experiencia. El negocio tiene más de 30 años y 18 bajo su administración.

CPS Media

Según explicó, la llegada de estas cadenas ha reducido sus ventas. La diferencia principal, dijo, está en los precios competitivos y las promociones constantes que ofrecen.

Además, comentó que los pequeños comercios enfrentan altos costos de luz e impuestos. Por ello, muchos han cerrado en la ciudad durante los últimos años.

“Como compramos mucho menos que ellos pues si nos afecta en cuestión de precios”, afirmó. De hecho, advirtió que no ve un futuro claro para las tienditas.

CPS Media

Por otro lado, el comerciante resaltó que este fenómeno no solo afecta en lo económico. También impacta en lo social, porque las tienditas de barrio forman parte de la identidad de las colonias.

Así, el cierre de estos negocios representa la pérdida de espacios comunitarios donde por generaciones las familias han convivido y fortalecido lazos de vecindad.

▪️ Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes al momento.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasComerciantes
Articulo anterior

¿Subirán los impuestos por tus ahorros en bancos? Esto aclaró Hacienda

Siguiente articulo

Fallece Carlos Gurrola en Torreón tras ser engañado por compañeros en HEB