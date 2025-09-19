Comerciantes locales enfrentan impacto por crecimiento de tiendas de conveniencia en La Paz

El crecimiento de tiendas de conveniencia en La Paz ha golpeado a las tienditas de barrio, que durante décadas han sido la base del comercio en colonias tradicionales.

En este contexto, Antonio de Jesús Cota, propietario de Abarrotes Mini Súper Susy, compartió su experiencia. El negocio tiene más de 30 años y 18 bajo su administración.

Según explicó, la llegada de estas cadenas ha reducido sus ventas. La diferencia principal, dijo, está en los precios competitivos y las promociones constantes que ofrecen.

Además, comentó que los pequeños comercios enfrentan altos costos de luz e impuestos. Por ello, muchos han cerrado en la ciudad durante los últimos años.

Lee más: Clima en La Paz y Los Cabos variará el viernes 19 de septiembre de 2025

“Como compramos mucho menos que ellos pues si nos afecta en cuestión de precios”, afirmó. De hecho, advirtió que no ve un futuro claro para las tienditas.

Por otro lado, el comerciante resaltó que este fenómeno no solo afecta en lo económico. También impacta en lo social, porque las tienditas de barrio forman parte de la identidad de las colonias.

Así, el cierre de estos negocios representa la pérdida de espacios comunitarios donde por generaciones las familias han convivido y fortalecido lazos de vecindad.

▪️ Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes al momento.