Comerciantes de Los Cabos en alerta: fraudes telefónicos y robos siguen latentes

El sector abarrotero en Los Cabos se mantiene en alerta ante intentos de fraude y extorsión, a pesar de que en lo que va del 2025 no se han registrado incidentes de este tipo, informó Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio del Sector Abarrotero de la Canaco en el municipio. El representante señaló que, aunque no hay reportes recientes, es fundamental que los comerciantes estén prevenidos y sigan estrategias de seguridad para evitar caer en engaños.

En años anteriores, los fraudes más comunes han sido llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por integrantes de grupos criminales para exigir dinero o intimidan a los comerciantes con amenazas. En 2023, se documentaron intentos en los que se usaron pretextos como la entrega de paquetes o la venta de vehículos para engañar a las víctimas.

“En lo que va del 2025, hasta el momento no me han reportado ninguna incidencia por parte de mis afiliados. En el 2024 fueron de dos a tres comentarios de que si los habían llamado sobre la presunta entrega de un paquete que pidieron o la venta de un vehículo, han sido pocos y no hemos caído porque ya sabemos esa información o ese tipo de mensajes que nos llegan por el chat sobre llamadas telefónicas que son una extorsión”, expresó Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio del Sector Abarrotero Canaco Los Cabos.