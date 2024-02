Comerciantes del Centro Histórico sufrieron durante el Carnaval La Paz 2024

No todo fue alegría durante el Carnaval de La Paz 2024 “México Fantástico”, y es que los comerciantes del Centro Histórico se vieron perjudicados por esta celebración. Denuncian que no hubo suficiente seguridad para sus negocios, lo que derivó en que sufrieran vandalismo. La gran mayoría no colocó un puesto en el malecón debido a los altos precios, por lo que tampoco vieron un beneficio a nivel económico.

Al respecto, Elisa Ruiz, presidenta de la Unión de Comerciantes Madero Centro y de la Asociación de Mujeres Empresarias del Centro Histórico de La Paz, mencionó que parte del sector mercantil se ve perjudicado por el carnaval. Destacó que son más de 700 comercios los que se ubican en la zona.

“No todos los comerciantes se benefician del carnaval, no a todo mundo le conviene los giros, de hecho hay comerciantes que se perjudican por el vandalismo porque en la noche los quiebran vidrios, porque la gente hace sus necesidades afuera de las tiendas y el centro está, pues prácticamente pegadito al área del malecón”.

Agregó que por parte de la Dirección de Comercio Municipal tuvieron la apertura de ser los primeros en poder colocar puestos en el malecón antes que los comerciantes foráneos, siempre y cuando se respetara los espacios de los restauranteros.

“Hicimos la invitación por parte de Comercio, la asociación y la unión al grupo de comerciantes que están colaborando con nosotros en el centro para que también ellos de alguna manera reactivarán su economía y se beneficiarán de la fiesta del carnaval. Este año participaron 18 comerciantes del Centro Histórico en el carnaval”.

Señaló que no hay suficientes luminarias ni elementos de la policía municipal durante las noches que salvaguarden la integridad de sus negocios.

“Las demandas del Centro Histórico siguen siendo las mismas: más iluminación, más seguridad tanto de policías vigilantes y rondines en la noche porque nosotros seguimos estando muy expuestos al vandalismo, hay muchas áreas del centro histórico que están completamente solas. Son focos rojos para la delincuencia”.

Señaló que incentivan a todos los comerciantes a que se involucren en las fechas especiales del carnaval para impulsar el crecimiento del Centro Histórico de La Paz, el cual ha ido quedando abandonado por la población por la manera en la que ha crecido la ciudad.

EU