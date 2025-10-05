Comercios prevén alza de ventas con el inicio del torneo Bisbee’s en Los Cabos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Los Cabos informó que los comercios afiliados lograron cerrar la reciente temporada baja con resultados moderadamente positivos, a pesar de registrar una disminución en ventas de entre el 30% y 40%.

De acuerdo con Vicente Ruiz Piña, presidente de Canaco Los Cabos, algunos negocios enfrentaron dificultades durante septiembre, el mes más complicado del periodo, aunque la mayoría consiguió salir adelante con un margen mínimo de utilidad.

“Al final se pudo salir adelante con un pequeño margen de utilidad. Algunos negocios sí sufrieron durante el mes de septiembre. Estamos esperando el banderazo del torneo Bisbee’s, que marca el inicio de la temporada alta”, señaló Ruiz Piña.

El líder empresarial anticipó un incremento del 10% en ventas para las próximas semanas, con la posibilidad de superar ese margen si la afluencia turística se mantiene como en años anteriores.

Torneo Bisbee’s impulsa ocupación y derrama económica

Por su parte, la Asociación de Hoteles de Los Cabos estimó que durante la realización del torneo de pesca Bisbee’s Black and Blue, celebrado en la segunda semana de octubre, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 70%.

Este emblemático evento deportivo y turístico atrae a cientos de visitantes nacionales e internacionales, generando una derrama económica estimada en 12 millones de pesos, entre hospedaje, consumo en restaurantes, transporte, tours y compras.

Con el inicio de la temporada alta, tanto el sector comercial como el hotelero esperan una reactivación económica sostenida durante los próximos meses, posicionando a Los Cabos como uno de los destinos más dinámicos del país.