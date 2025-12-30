Comercio en Baja California Sur enfrentó un 2025 lleno de retos y bajas ventas

El comercio en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, enfrentó un escenario adverso durante 2025, marcado por bajas ventas, una temporada baja prolongada y un entorno económico complicado, informó Elva Castillo Verduzco, consejera nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) en la entidad.

La representante del sector empresarial señaló que el desempeño económico de 2025 fue más difícil en comparación con 2024, lo que representa un reto importante para el comercio establecido de cara a 2026.

“Este ha sido un año muy difícil, sobre todo durante la temporada baja. Tenemos un reto importante para 2026, que es lograr superar nuestras ventas. El 2025 fue muy complicado en comparación con 2024. Además, hemos notado un incremento en el comercio informal; durante diciembre surgieron establecimientos en tianguis y en la vía pública, todos pertenecientes al comercio informal”, señaló.

Castillo Verduzco advirtió que el crecimiento del comercio informal en Baja California Sur, especialmente durante el mes de diciembre, representa un desafío adicional para los negocios formales, al generar competencia desleal y dificultar la recuperación económica del sector.

Si bien la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Los Cabos proyectó un crecimiento del 20 por ciento en las ventas, comerciantes del sector señalaron que este incremento no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante un 2025 complicado para el comercio en Los Cabos.

