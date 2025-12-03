Comercio informal en Los Cabos supera el 50%; amenaza a los negocios establecidos

El comercio informal en Los Cabos continúa en crecimiento y ya supera el 50% de la actividad económica, una cifra que refleja el alto número de negocios sin permisos que afectan directamente a los comercios establecidos. Esta situación genera una notable caída en las ventas y una competencia desleal que preocupa al sector comercial.

Vicente Ruiz Piña, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Los Cabos, explicó que el problema central es que los vendedores informales se colocan afuera de los negocios formales, ofreciendo los mismos productos sin asumir los requisitos legales y fiscales.

“La queja más importante del comercio formal es que se ponen afuera de tu negocio vendiendo la misma mercancía. Eso sí es competencia desleal; ellos no tienen tantos requisitos como nosotros. Hoy por hoy, si tienes un restaurante y afuera se instala un puesto vendiendo comida, eso es algo que debemos comenzar a controlar”, señaló.

Ruiz Piña subrayó que tanto en Los Cabos como a nivel nacional más del 50% es comercio informal, reflejado en la gran cantidad de puestos sin regulación.

Temporada navideña: oportunidad y reto

Aunque diciembre suele ser un periodo positivo para el comercio establecido, la presencia del comercio informal incrementa la competencia. La Canaco Los Cabos estima un aumento del 10% en ventas durante la temporada navideña; sin embargo, advierte que este crecimiento podría verse limitado si no se regula la instalación de comercios irregulares en las zonas de mayor afluencia.