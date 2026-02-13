Comercios de Los Cabos proyectan hasta 15% de aumento en ventas por San Valentín

En el marco del Día del Amor y la Amistad, los comercios de Los Cabos proyectan un repunte significativo en sus ventas, con especial beneficio para los pequeños negocios, como tiendas de chocolates, regalos y restaurantes.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Los Cabos, Vicente Ruiz Piña, destacó que, a diferencia de otras regiones del país, en Los Cabos el incremento en ventas durante San Valentín tiende a ser mayor.

Incremento estimado del 10 al 15% en actividad comercial

“Los negocios que más se beneficiarán en estas fechas son los pequeños comercios, ya que muchas personas buscan regalos para familiares, amigos, novias y esposas. Específicamente, se espera un incremento del 10 al 15% durante el 14 de febrero”, señaló Ruiz Piña.

El dirigente agregó que los negocios de chocolates, regalos y restaurantes son los más consumidos durante esta celebración, consolidando a San Valentín como una fecha estratégica para la economía local y el comercio formal.

Ambulantaje afecta comercios formales durante el Día del Amor y la Amistad

Comercio informal, un desafío para el sector

Aunque se esperan resultados positivos, la Canaco Los Cabos advirtió que el comercio informal podría afectar hasta un 50% las ventas de los negocios establecidos. La competencia desleal del ambulantaje continúa siendo un factor que limita el impacto positivo de esta fecha en el sector comercial formal.

A pesar de ello, los empresarios locales se mantienen optimistas, considerando que el Día del Amor y la Amistad representa una oportunidad clave para fortalecer el consumo y la economía en Los Cabos.

