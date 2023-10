Más de 10 comercios sin luz desde hace una semana en el centro de La Paz

Una gran parte del centro histórico de la capital del estado, continúa siendo testigo de los estragos del huracán Norma; por lo menos 10 establecimientos comerciales continúan sin energía eléctrica desde hace más de una semana.

Las calles afectadas son: Altamirano, Madero, Ramírez e Hidalgo; zona en la que principalmente corresponde a negocios, restaurantes y tiendas de conveniencia.

Al respecto, dueños, gerentes y personal que labora en los comercios dicen sentirse preocupados, ya que las pérdidas monetarias, para algunos, rondan entre los 70 y hasta 100 mil pesos. Aunado a la falta de ingreso económico que definitivamente preocupa y vulnera su situación de vida, tal como expresó uno de los trabajadores:

“Las afectaciones para nosotros ya son severas, se podría decir que el daño económico ya es cuantioso. Y no somos los únicos, somos 11 locales afectados que todavía no nos han puesto la luz. Miles de pesos, no podría darte una cantidad exacta; 80, 90, 100 mil pesos… Aparte son los sueldos, el pago a proveedores que están atrasados, son muchas cosas”, recalcó