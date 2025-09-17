Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 17 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosComercios de Los Cabos confían en rebasar récord de ventas en el Buen Fin
Los Cabos

Comercios de Los Cabos confían en rebasar récord de ventas en el Buen Fin

En Los Cabos, más de 150 empresas ofrecerán descuentos y promociones exclusivas del 13 al 17 de noviembre durante el Buen Fin
Luis Castrejón
17 septiembre, 2025
0
5
Comercios de Los Cabos confían en rebasar récord de ventas en el Buen Fin

Foto: Luis Castrejón

Del 13 al 17 de noviembre, Los Cabos será parte de la edición número 15 de El Buen Fin  2025, uno de los eventos comerciales más importantes del país. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) estima que este año las ventas a nivel nacional podrían superar los 200 millones de pesos, lo que marcaría un nuevo récord en esta iniciativa.

Vicente Ruiz Piña, presidente de Canaco Los Cabos, informó que más de 150 empresas locales participarán en esta edición, consolidando al evento como uno de los principales impulsores de la economía en el municipio.

“ Serán cinco días —del 13 al 17 de noviembre— donde se ofrecerán las mejores ofertas del año. Todos los años se superan las cifras, y creemos que este no será la excepción. Los negocios pequeños aumentan sus ventas en un 10%”, afirmó Ruiz Piña.

LEER MÁS:  Reducción a 40 horas preocupa a meseros y garroteros de Los Cabos por caída en …

Además, se llevará a cabo el Sorteo El Buen Fin, organizado por el SAT, que premiará tanto a consumidores como a comercios que participen activamente durante el llamado “fin de semana más barato del año”.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCanaco Los CabosEl Buen Fin 2025
Articulo anterior

Erick Agúndez propone regular el funcionamiento de las comisiones unidas del Congreso ...

Siguiente articulo

Costco retira Prosecco Kirkland por botellas que explotan; ¿afecta a las tiendas ...