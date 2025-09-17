Comercios de Los Cabos confían en rebasar récord de ventas en el Buen Fin

Del 13 al 17 de noviembre, Los Cabos será parte de la edición número 15 de El Buen Fin 2025, uno de los eventos comerciales más importantes del país. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) estima que este año las ventas a nivel nacional podrían superar los 200 millones de pesos, lo que marcaría un nuevo récord en esta iniciativa.

Vicente Ruiz Piña, presidente de Canaco Los Cabos, informó que más de 150 empresas locales participarán en esta edición, consolidando al evento como uno de los principales impulsores de la economía en el municipio.

“ Serán cinco días —del 13 al 17 de noviembre— donde se ofrecerán las mejores ofertas del año. Todos los años se superan las cifras, y creemos que este no será la excepción. Los negocios pequeños aumentan sus ventas en un 10%”, afirmó Ruiz Piña.

Además, se llevará a cabo el Sorteo El Buen Fin, organizado por el SAT, que premiará tanto a consumidores como a comercios que participen activamente durante el llamado “fin de semana más barato del año”.

