Comercios de Los Cabos anticipan alza de hasta 30% en ventas navideñas

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Los Cabos informó que los comercios locales esperan un repunte en las ventas navideñas, impulsado por consumidores que realizan compras de última hora y por los descuentos que algunas tiendas aún mantienen tras El Buen Fin.

Vicente Ruiz Piña, presidente de Canaco Los Cabos, señaló que aunque el mayor movimiento comercial se registró durante El Buen Fin, diversos giros comerciales, especialmente tiendas de ropa, electrónica y juguetes, anticipan un nuevo impulso conforme se acerca la temporada navideña. Los comerciantes esperan un incremento general en sus ventas del 10%, llegando incluso hasta un 30% en algunos rubros.

“La parte más fuerte ya pasó con El Buen Fin, pero quienes quedaron rezagados para las compras de regalos, restaurantes, tiendas de regalos y fiestas están incrementando sus ventas. Ahorita los ciudadanos aprovechan los descuentos que aún algunas tiendas ofrecen. Normalmente estamos arriba de un 10% sobre el volumen normal, y en artículos como ropa o electrónica puede rebasar el 30%”, explicó Ruiz Piña.

Los comercios en Los Cabos mostraron confianza en que la temporada navideña 2025 cierre de manera positiva, apoyada en la actividad económica del destino y el constante flujo de consumidores que buscan adelantar o completar sus compras antes de las fiestas.