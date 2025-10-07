Comienzan labores para retirar desechos químicos en Las Pocitas; advierten sobre contaminación en Comondú

Brigadas de los tres niveles de gobierno iniciaron el retiro de los desechos químicos detectados en la comunidad de Las Pocitas, en la delegación de Los Dolores, municipio de La Paz. Así lo informó la presidenta municipal Milena Quiroga Romero durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil.

La alcaldesa explicó que el operativo se realiza de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo es atender el riesgo ambiental y sanitario que representan los materiales encontrados en el sitio.

En las labores participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Profepa, la Semarnat, la Conagua y la Fiscalía General de la República (FGR). También colaboran dependencias estatales como Protección Civil y la SEPIUM.

Desde las 8:00 de la mañana, brigadas con personal y equipo especializado se trasladaron a la zona para retirar y contener los desechos. Estas acciones buscan evitar que los contaminantes lleguen a los arroyos y afecten el suelo o los cuerpos de agua cercanos.

Durante la misma sesión, el alcalde de Comondú, Roberto Pantoja, alertó sobre tiraderos de residuos grasosos en Puerto San Carlos. Dijo que estos materiales afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud pública.

“En San Carlos hemos detectado tiraderos de residuos grasosos que contaminan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de los habitantes. Ya realizamos las investigaciones correspondientes”, declaró Pantoja.

El gobernador Víctor Castro Cosío destacó que desde el primer reporte sobre Las Pocitas se aplicaron acciones sanitarias urgentes. Además, adelantó que visitará Comondú para supervisar los avances y atender las denuncias ambientales que se han presentado en la zona.